【書展2019】一個人的隊　林詠琛忠實粉絲第8年排頭位等買新書

每年暑假盛事「香港書展」總吸引到一班市民提早到場排隊購買心儀書籍。今年也不例外，連續八年排頭位的杜先生今年再度提早一旦到場，今日已在場外排隊，準備購買由林詠琛編寫的新書《寂寞遊戲》簽名版。多年來從一而終，就算今晩記者離開會展之前，亦只有他一人，他仍決意繼續留守直到明天開幕。

連續八年排頭位的杜先生今年提早到場，希望能夠購買作者林詠琛的新書。（梁煥敏攝）

香港書展將於明日（17日）早上10時開幕。距離開幕時間仍有超過10小時，黃昏時段已有一名書迷在會場外排隊，他就是連續八年排頭位的杜先生，是作家林詠琛的超級擁躉，每年為了得到她的親筆簽名書籍，必定預早一晚到達現場，第一個走到攤位付款購買、第一個獲得親筆簽名新書的讀者。他強調自己已婚，做法並非追求「女神」、做兵等，只是「愛書」、酷愛收藏書籍。

八年之間風雨不改的等候，今年因工作調動並非當夜班工作，更加提早留守，笑著說「橫豎夜晚都未必瞓得好」，所以決定提早到來等待。問到杜會否擔心太太不滿他為「等待另一個女士」而不願回家時，他並不擔心，笑說每年書展都當同樣的事，太太亦喜歡閱讀林詠琛的書籍，每次都較他更快讀完新書。

杜先生期望購買由林詠琛編寫的新書《寂寞遊戲》簽名版。（青馬文化fb專頁）

別人可能好奇現時為何仍有人排通宵到書展購買書，杜先生亦不理解為何要有所堅持，但強調只要身體許可、林詠琛會於書展出書，他必定會第一個前來購買。對他而言，最瘋狂的，反而是每年7月，每當他想起書展快到，擔心林詠琛不會出書，會致電出版商查問究竟，得到確實答案後才會安心。

今年書展主題為科幻及推理，有來自39個國家逾680間展商參展，數目破歷年紀錄。