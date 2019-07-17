【書展2019】八年排頭位　林詠琛書迷排通宵買新書　杜生：成習慣

一年一度的暑期盛事「香港書展」今日（17日）開鑼，一如前往吸引大班書迷入場。開幕前半小時，灣仔會展入口處已經排起長龍，有逾百市民等候入場。連續八年排頭位的杜先生今年再度成為首位入場的市民，他於昨日下午5時許已經開始通宵排隊等候。 《逃犯條例》修訂引發連場社會運動，全港多區接力示威遍地開花，早前有人擔心會影響書展的舉辦。主辦單位貿發局副總裁周啟良昨則派「定心丸」，相信近日的遊行示威不會對人流有很大影響，強調書展是「正氣、美好的事」，對書展人流感到樂觀。

一連七日香港書展今日在灣仔會展開鑼。（梁鵬威攝）

一家大細入場掃貨

一連7日的書展近年都吸引超過百萬人次入場。今屆書展在開幕前半小時，閘口已經聚集了上百市民排隊等待入場。正值暑假，不少學生組隊前來，亦有家長拖着行李箱、帶着小朋友一起入場。

八年排頭位進場的杜先生於昨日下午5時許已經開始排隊「排通宵」，為的是購買由林詠琛編寫的新書《寂寞遊戲》簽名版。皇天不負有心人，終如願以償購買到心儀書籍。

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首位進場市民杜先生成功購得林詠琛新書簽名版。（梁鵬威攝）

杜先生表示，雖然多年來成功「搶閘」購得新書，形容已「成習慣」，但每次走近展攤，看到新書封面時，頓時「一身鬆晒、安落晒」，強調只要明年作者於書展前再度出書，一定會堅持冀成為第一個購買新書的書迷。



昨晚本港氣溫超過攝氏30度，問到通宵排隊會否感到辛苦?杜先生直言一點也不辛苦，更認為是多年來最舒服的一年，「今年唔落雨已經好好啦！」當見到其他喜歡來書展的「戰友」也一早到達，他亦感到愉快。

另外，英雄角色漫畫通常以男粉絲棒場為主，剛考完DSE的Katie則是少數中的女生，她表示想購買《英雄本》，期間一臉含蓄說「我鐘意宋子杰！」；她表示，今日早上10時前已到達，問到她年紀輕輕，飾演宋子杰的藝人張國榮已離世，她則説，「愛是無原因嘅。」