【書展2019】書展直擊掃貨推介　平買圖書文具訂閱雜誌優惠

第30屆書展今天開鑼，即日至23日在香港會展舉行，與往年一樣，中午12時前進場，可享10元早場票價值優惠，購買書展首兩天然氣1月17或18日)之門票，憑完整票尾可於7月19、20或21日下午5時後免費再進場一次，書展一樓展館開放時間在7月19及20日(星期五、六)延長至深夜12時，而所有書展門票均同時參觀位於5樓的「第三屆香港運動消閒博覽」。今年書展有39個國家及地區，一共686個參展商參與，比往年增加1%。記者率先入場，在Hall 3的「兒童天地」搜羅各種值得購買的貨品與優惠，家長更可率先下載書展手機App，了解每日活動、展場平面圖、參展商優惠及新書握介！ 攝 ：許珞珩

攤位：3E-C04 新雅文化事業有限公司 特色書籍 3D立體太空書 為了配合今年主題，不少書商亦推出科學系列童書。以這本3D立體太空書為例，小朋友「翻翻揭揭」就可以打開書內的機關，自由探索宇宙的奧秘。另外，經典小說系列《抉擇叢書》已再版重現書展，令喜歡閱讀懸疑圖書的讀者，可以再一次自己決定故事的結局。 攤位：3E-C04 新雅文化事業有限公司

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攤位：3D-C32木棉樹出版社 好玩「冰書」看前需放入冰箱 竟然有看之前要冷藏的圖書？冰書圍繞全球暖化問題，教育孩子保護地球環境的重要性，文字圖畫隨溫度上升而消失的設計讓孩子身同感受，向孩子宣揚愛護地球意識。同時，木棉樹特別在書展推出十多本新書，全場75折優惠，最平26元可購到本地原創兒童繪本。 攤位：3D-C32木棉樹出版社

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FUN TO READ代理新加坡科學雜誌 FUN TO READ取得新加坡暢銷科學雜誌《 The Young Scientists》最新香港代理權，以《新小小科學家》在書展率先推出訂閱，與新加坡英文版同步推出，書展以$459即場訂閱一級一年共十期，送價值$299元的英語圖書套裝或30本英語學習書。 攤位：3C-B22 Fun To Read Outlet

攤位：3D-C02 正文社出版有限公司 人氣兒童推理小說 大偵探福爾摩斯 深受香港小朋友歡迎的《大偵探福爾摩斯》系列當然可以在書展找到，同場更有不少《大偵探福爾摩斯》精品文具特價發售，另外，各位小讀者還可以在書展率先購買系列新作《幽靈的地圖》。 攤位：3D-C02 正文社出版有限公司

攤位：3E-B16 小樹苗教育出版社有限公司 台灣益智雜誌與繪本 來自台灣的康軒學習雜誌連續6年參加書展，內容生動、具教育意義的刊物每年都吸引本地家長訂閱。雜誌根據學童年齡分為三個階段，適合不同年級的小朋友。 攤位：3E-B16 小樹苗教育出版社有限公司 另外，來自台灣書商特別為香港小朋友搜羅台灣優質及最新圖書，並以優惠價發售。 攤位：5G-A04 台北市出版商業同業公會

人氣橋樑書套裝 加$1元換書包精品 深受小學生歡迎的香港原創橋樑書《鬥嘴一班》，為慶祝圖書出版五週年，推出18冊系列套裝，只需加一元，即可換購開學精品連背包，並且推出限量精裝特別版，及多款折扣優惠，書展限量發售。 攤位：3E-C04 新雅文化事業有限公司

攤位：3E-B16 小樹苗教育出版社有限公司 圖文並茂工具書提高學習興趣 很受幼稚園及初小家長歡迎的工具書推出低至7折價格發售，英文魔法字典系列將中文英文生字加入大量有趣圖畫，吸引小朋友閱讀，及早養成查字典習慣。另外人氣的「部件書」把中文生字的奧妙拆解，加強兒童理解中文字詞的認識及了解。 攤位：3E-B16 小樹苗教育出版社有限公司

攤位：3C-B22 Fun To Read Outlet 幼稚園常用英語拼音點讀筆家用版 英美等地流行多年的官方教學教材《Jolly Phonics》在香港獲多間幼稚園使用，推出點讀筆家用版套裝，內容包括點讀筆一支、Letter Sounds Book一冊、盒裝Flash cards69張及Readers54冊($1580)，並送價值$199的Jolly Dictionary或價值$269的《Peppa Pig》10本加CD。 攤位：3C-B22 Fun To Read Outlet

攤位：5F-E28永一有限公司 書展必買限定文具套裝 各位文具控一定不能錯過MONO書展限定的擦膠組合($40)，一次買齊MONO歷年的5款設計。8900鉛筆70週年鐵盒套裝($70)亦非常具收藏價值，書展限定！ 攤位：5F-E28永一有限公司 PILOT文具在書展推出購物優惠，購買滿指定金額即送文具套裝，星期六更會加推神秘優惠！ 攤位：5G-B28百樂金筆(香港)有限公司

攤位：3E-C04 新雅文化事業有限公司 最新推出英粵普三語點讀筆 28個生活學習主題圖書配以粵語、英語及普通話三語發聲點讀筆，配以互動遊戲，讓幼兒輕鬆學習600個常用字，點讀筆同時可配合200個錄音貼紙，讓家長可自行錄音，自製點讀圖書。書展價558.4一套發售，首批限量附送雙面鋼琴卡及鼓卡。 攤位：3E-C04 新雅文化事業有限公司

攤位:5E-C13及5E-B04 樂在棋中X港鐵安全體驗天地 人氣桌遊學坐港鐵 以港鐵為主題的桌遊「樂在棋中」今年會在三樓是及五樓「香港運動消閒博覽」與大家見面， 攤位除了有最新出品的桌上遊戲，更有不同主題的互動活動和豐富紀念派發。 攤位:3D B05、5E-C13及5E-B04 樂在棋中X港鐵安全體驗天地