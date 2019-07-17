【港鐵縱火死因】事發時乘客按15個緊急掣　車長室有燒焦味兼冒煙

港鐵前年發生1死18傷的車廂縱火案，死因庭今（17日）續就縱火疑犯的死因展開研訊。港鐵車務營運主管稱涉案車廂沒有裝設閉路電視，當日車長發現有乘客按下15個緊急掣，同時亦在車長室中聞到燒焦味及見門下冒煙，已立即通報，並在到站後短時間內疏散乘客。至於車長未有在廣播中講述何事，只為免造成恐慌。裁判官將於周五引導陪審團。

地鐵營運主管湯濟明稱，自縱火事件後，港鐵已作檢討並在車廂加裝鏡頭。（林樂兒攝）

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死者張錦輝（終年60歲）於2017年2月10日在港鐵荃灣線金鐘至尖沙咀站行駛間被燒傷，先被送往伊利沙伯醫院急症室，隨後轉至威爾斯親王醫院，留醫至5月14日不治。

乘客按下15緊急制 車長室冒煙

港鐵車務營運主管（南面網絡）湯濟明出庭作供， 他稱當晚列車於7時11分駛離金鐘站不久，即有不少乘客按了15個緊急掣。車長接聽首個接駁的訊號，惟多人同時叫喊未能聽清內容。他見門下方冒煙，又聞到燒焦味，估計發生火警，遂廣播呼籲車上乘客冷靜。

車長又要求車務控制中心確保隧道暢通，以盡快抵達下站，楊形容此舉是很大幫助。另外，車務控制中心收到通知，亦即告知尖沙咀站，大批職員在列車到站前已列陣準備。

港鐵會在全部車廂裝鏡頭

湯透露，涉案列車是舊款，沒有安裝閉路電視，而港鐵就此案檢討後，決定會於2023年完成裝設所有車廂鏡頭。他又補充，調查小組認為即使車長當時可看到車內情況，也沒有太大幫助。楊指，列車7時14分抵尖沙咀，港鐵此前已以直線電話向消防及警察求援，且於16分通知全站乘客有重大事故，短時間內便疏散了所有人。

湯總結指，港鐵的做法有效及安全，雖有人不幸被火燒傷，但沒有人在疏散中受傷。他謂，港鐵的做法獲政府及乘客稱讚，事後時任特首梁振英更邀他們到禮賓府親身致謝。

未提事故免造成恐慌

被問及港鐵曾否即時廣播確實告知發生何事，湯解釋為免引起恐慌，只會作提醒大家小心的安撫廣播。至於安檢，他指港鐵每日有590萬人次乘搭，港鐵及警方均同意這不太可行。

增加演習至每年15次

他稱，港鐵每卡車廂內均備有2個手提滅火筒，亦有緊急制讓乘客與車長說話，部分車窗可讓乘客可打開通風。案發的尖沙咀站月台設有消防喉及滅火筒；如乘客需求助，可到職員房間或致電熱線通知站長。港鐵內聯網載有多份應對突發事故的文件，也有提供訓練予職員。事發後，港鐵將每年的突發事故演習由12次提高至15次。

死者體內無精神科藥物

法醫郭嘉琪指，縱火疑犯的死因是因廣泛燒傷而引起的肺炎。她解釋，疑犯燒傷面積達40%，系統免疫功能受損，而肺炎是常見的併發症。她未有在其體內驗出精神科藥物。

案件編號：CCDI-974/2017