七旬婦看診後死亡　專家指長者打止嘔針要小心　惟未證因注射而死

七旬婦便秘後肚痛，醫生上門看診離開後不久突斷氣，死因庭今繼續就老婦的死因進行研訊。庭上透露，上門看診醫生當天曾為老婦打止嘔針，有專家指出，止嘔針會令病人神志不清，痰更濃且難以咳出，有機會影響病人呼吸。而老婦患有青光眼及支氣管炎，若要使用止嘔藥，其劑量亦要很小心，惟因資料不足，無法得知賴打針後的反應，亦未能斷定她是否因注射了該藥而死。

賴肺部大範圍有黃色濃液

死者賴來香（終年75歲，下稱：賴）於2016年3月23日接受香港急症中心的外診服務，隨後失去反應，被送往將軍澳醫院急症室，晚上7時多不治。

法醫郭嘉琪今供稱，賴死於支氣管肺炎，而在賴的肺下葉找到大範圍的黃色濃液。

董偉杰醫生認為死者賴來香當時的情況不太應該施用止嘔藥。（李慧娜攝）

專家認為不應為賴打止嘔針

兩名專家證人亦先後作供，包括在急症室工作達30年的董偉杰醫生。董指賴有青光眼及支氣管擴張的病史，當時上門診症的司徒敬豪醫生其實不應替賴打止嘔針，因有關藥物應避免使用在患青光眼及支氣管擴張的病人身上，即使要打針，使用的劑量應該要作出調節，因為賴當時體重輕，且有多種患長期病。

賴的狀況應可聽到肺有雜音

董續指，依據賴當時的情況，若進行聽診應會聽到雜音，審裁判官問現場環境有噪音會否影響聽診，董稱：「急症室好多時好嘈都會聽到，而且聽筒會擴大震音，唔需要絕對寧靜。」

廖維滔醫生指向長者用止嘔藥必須要小心。（李慧娜攝）

止嘔針副作用會影響賴的情況

董又指，解剖報告顯示賴的腦或心臟沒出問題，最大可能因肺功能變差，賴吸不到氣，終令她情況急轉直下，對於是否止嘔針致她死亡，董解釋止嘔針的副作用可能會影響賴的情況，由於她當時已十分虛弱，亦有支氣管擴張的病史，故不能肯定是否止嘔針令她死亡。

對長者用藥必須小心

另一專家證人廖維滔醫生則指，止嘔針會令病人神志不清、痰會更濃，難以咳出，有機會影響病人透氣，所以對老年人用藥時必須小心。按賴當時的情況，劑量必須要調節，而當時司徒對她使用的劑量屬用於正常成人的劑量，且使用後應觀察病人一段時間，以確保病人的維生指數，不過在賴的情況中，打針後的情況無從稽考，資料不足，無法斷定賴因注射了止嘔藥而死亡，他承認止嘔針有可能令賴透不到氣，但同時肺炎也有機會令她不能呼吸。

案件編號：CCDI270/2016