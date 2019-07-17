【校園天地】亞斯理衞理小學舉行電影節　推廣生命教育電影文化

由香港影藝聯盟主辦的第二屆香港影藝國際電影節頒獎典禮，本月7日首次於循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學的華永會亞小社區影院舉行，並一連兩日舉行電影節得獎作品的免費放映會，推廣電影文化。

（循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學圖片）

是屆影展共有360部、來自56個國家的電影作品參展，其中香港電影脫穎而出，由《對倒》袁富華及《大藍水》莊茜佳分別獲得最佳長片男女演員大獎；而《咬尾自噬》主演白只亦獲得最佳短片男演員大獎。最佳短片女演員大獎則由法國電影《The Role Of A Lifetime》的Véronique Picciotto奪得，而最佳長片及最佳短片則分別由德國電影《Robin》及新西蘭電影《Sparrow》奪得。評審田啟文、林超榮、何故、曾國賜、朱鳳嫻及梁德民皆盛讚多部參展影片十分出色。

香港影藝聯盟主席賀峰表示，期望透過香港影藝國際電影節（HKFAIFF），展示來自世界各地的電影，成為香港與國際電影製作人和藝術家交流的平台，推廣香港的電影藝術文化創作。

是屆頒獎典禮邀得來自瑞士及加拿大的跨國音樂組合Cadavre Exquis現場獻唱表演，歌手分別為兩國合作拍攝的電影《Fly In Fly Out》女導演Viola 及男演員Simon。電影的音樂源自於兩人透過網路進行創作，每人創作一段音樂和歌詞組成歌曲，這種拼圖式創作不單締造了跨國合作的音樂和電影，更撮合兩人成為情侶。是次放映為他們電影的世界首映，故特意來港演出支持。

是次電影節獲循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學支持，於全港首間校內的實體電影院－「華永會亞小社區影院」作為放映場地。賀峰表示，華永會亞小社區影院希望透過電影及舉行相關座談會，推廣生命教育與電影文化，與香港影藝聯盟宗旨一致。賀峰指，協會未來將與亞小緊密合作推動電影文化，例如十月將舉辦瑞士閃爍環球短片節，亦會聯繫香港本地電影人放映不同影片及舉辦分享活動。

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華永會亞小社區影院達專業電影院規格，設有51個座位，院內設置完善的音響及視像設備，包括4K超高清投影機、螢幕及環迴立體聲音系統。影院自成立以來，已於校內安排播放不同主題的生命教育電影、短片，並與香港影藝聯盟合作舉辦社區電影節，邀請區內及其他公眾人士參與，透過電影及舉行相關座談會，推廣電影文化。

（內容由亞斯理衞理小學提供）

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