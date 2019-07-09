【校園天地】聖公會蔡功譜中學　率先體驗「躲避盤」訓練

擁有健康的體魄才能應付學業，定期運動則可保持身體健康。聖公會蔡功譜中學（下稱蔡功譜中學）本學年與凝動香港體育基金（下稱凝動）合作推動躲避盤訓練計劃，透過為期兩年的專業訓練，提升初中級同學參與不同運動項目的經驗，並代表學校參賽增加歸屬感和自信。

十多名蔡功譜中學中一及中二級學生獲選參與躲避盤訓練，成為首批凝動香港體育基金受惠者。（聖公會蔡功譜中學圖片）

蔡功譜中學和凝動本學年開始合作建立新興項目躲避盤校隊，讓更多同學發揮運動天賦，增加參與不同運動的機會。躲避盤乃近年在亞洲區迅速發展的新興運動項目，比賽玩法和規則跟躲避球大同小異，兩者均是將在排球場另一邊的對手全數擊中就勝出比賽，相異之處則是場內參加者被對手擊中也有機會在場邊尋找機會「復活」。躲避盤對參與者的體能需求比足球、籃球和排球等傳統運動項目較低，適合大部分體能還沒有達到精英運動員級別的同學參與和嘗試；同時躲避盤有「復活機制」，可鼓勵同學更踴躍參與。

2018年10月開始由凝動安排的專業躲避盤教練團，每周到訪蔡功譜中學，為通過遴選的十多名同學提供合共接近50節訓練課，內容包括基本技巧、體能訓練、比賽戰術和合作等範疇。當同學對躲避盤有認識後，再獲安排參與各項比賽增加實戰經驗。凝動高級項目主任吳偉嘉表示，比賽是計劃中的主要部分，因為希望用比賽推動同學更認真參與，當他們在比賽中獲得更多經驗和成就感，就可以把所學帶回學校與未接觸過躲避盤的同學分享，讓更多人可以參與。

透過參與不同類型的躲避盤比賽，蔡功譜中學學生獲取更多經驗和成就感，從而與同學分享運動的樂趣和益處。（聖公會蔡功譜中學圖片）

從本年3月開始，蔡功譜中學躲避盤代表隊開始到不同友校的校園進行比賽，並於5月中旬假本校操場舉行第二屆全港躲避盤錦標賽，賽事分為小學組和中學組。本校代表隊參與中學組賽事，與其他5所友校的代表隊切磋比試，參賽同學均表示獲益良多，中二級同學蔡思琪表示：「從前我只在閒時跑步，參與躲避盤後令我多做運動。而且這是男女生可以一起參與的運動，講求團體合作，加強我與他人合作的能力。」中一級同學霍楚晞坦言本來只視躲避盤計劃為興趣班，豈料每周都要接受訓練，曾一度想過放棄，幸好獲家人支持下堅持參與，最近還獲得教練稱許有明顯進步。

蔡功譜中學躲避盤代表隊將於暑假和下學年在凝動教練指導下繼續訓練，並計劃到台灣屏東縣參與習訓，透過到外地參與交流比賽，讓同學體驗不同地方的比賽文化及水平，讓學習經驗更豐富多彩。

（內容由聖公會蔡功譜中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com