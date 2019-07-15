【校園天地】單輪車花式挑戰賽　福建中學附屬學校再奪佳績

「2019單輪車花式挑戰賽」精英雲集，這項由香港單輪車協會主辦的盛事，吸引全港14間學校、個人及公開班超過210名運動員參賽，賽會更加邀請了兩位台灣高手專程來港示範表演，令賽事生色不少。

比賽於荃灣寶血會思源學校舉行，一共有10個比賽大項。在開幕禮上，來自寶島的黃湘語以一身飄逸的仙子打扮出場，這位台灣女子花式冠軍就如一顆跳躍的音符，展示出高超的單輪車動作，令在場觀看的參賽同學忍不住發出連連的讚嘆聲。黃湘語事後表示，香港的參賽者都很熱情，她很享受手把手地和他們一起練習，希望日後兩地運動員多些交流，促進友誼，提升水準。

至於多次奪得台灣男子花式冠軍的孔祥泰同樣是眾人的焦點所在，他從容不迫地表演出高難度動作，令人拍爛手掌。他寄語香港單輪車選手可以從網上多觀看高手的比賽片段，從中了解世界水準所在，創造出更多的花式動作。

從這次比賽可見，香港的單輪車整體水準均提高了不少，尤其是團體花式比賽，由於放寬了套路的限制，因此出現百花盛放的情況，各支參賽隊伍均創造出不同的花式動作，加上參賽者的能力增強了不少，令可觀性提高。經過一輪激烈的競逐後，福建中學附屬學校成為賽事的大贏家，以10金4銀4銅的佳績成為全場總冠軍，總亞軍是香港教育工作者聯會黃楚標學校，排名第三的是香港正覺蓮社陳式宏學校。

+ 10 + 9 + 8

這是繼今年二月份舉行的「2019單輪車競速挑戰賽」後，福建中學附屬學校再一次在全港性的單輪車賽事中稱霸。賽後負責帶隊的學生活動主任楊爾明老師表示，香港單輪車協會培訓出不少優秀教練來發展該項運動，令各支參賽隊伍的水平提高。因此，這次比賽的競爭性非常大，欣喜該校學生能夠拼盡所能，奪獎而回。該校校長徐區懿華表示：「單輪車運動能夠紮根福建中學附屬學校，全賴香港單輪車協會積極推動，學校老師及學生積極踴躍參與，並樂在其中。」

而成為全場總亞軍的香港教育工作者聯會黃楚標學校就在焦點項目-大團體花式賽中奪冠，八名出賽的運動員合作無間，展現出平時刻苦訓練的成果，該校黃錦良校長賽後讚賞各同學的表現，並且感謝香港單輪車協會舉行今次盛事，讓學生一展所長，各同學在比賽期間充分表現出友誼第一，比賽第二的崇高體育精神。透過這次比賽，展示出學生的自信心，體驗出堅毅的精神，黃校長希望日後有更多的單輪車比賽，讓更多同學參與其中。

至於成為全場總季軍香港正覺蓮社陳式宏學校校長方子蘅表示，同學們透過不斷的努力、嘗試、挫折，最終能自信地駕馭單獨車奪取殊榮。這種成功感實在難以言喻，這正正是生命旅途中的關鍵體驗，已經超越任何獎項的價值。見證這種真實的成長，師生共享無比興奮與喜悅，彌足珍貴。

「2019單輪車花式挑戰賽」圓滿結束，香港單輪車協會主辦在未來的日子，繼續致力發展單輪車運動，並且舉行不同的比賽，讓大家享受單輪車的樂趣。

（內容由福建中學附屬學校提供）

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