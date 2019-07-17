七旬婦看診後斷氣　兒子對診症醫生存疑　問：是否會有更多受害人

七旬婦便秘後肚痛，醫生上門看診離開後不久突斷氣，死因庭今繼續就老婦的死因進行研訊。老婦兒子下午進行陳詞時批評，上門診症的司徒敬豪醫生撰醫療報告時多番出錯，又質疑他是否了解涉案止嘔藥的用法，認為他的處理手法致母親急劇死亡，又反問說：「社會有呢啲咁嘅醫生行醫，對個社會係咪有好處，以後係咪會有更多受害者？」望法庭可裁定母親死於不幸。

死者賴來香的兒子江海洪陳詞時稱，本來以為母親自然死亡，惟聽取證供後覺要推翻想法。（李慧娜攝）

指診症醫生證供矛盾多

死者賴來香（終年75歲）的兒子江海洪下午就案件進行陳詞，他指本來認為母親因年老多病而自然死亡，但這兩天的研訊卻推翻了他的想法，他批評上門診症的司徒敬豪醫生不誠實、不可靠，證供有很多矛盾之處，所述的時間點也與救護員及警員的說法有出入。

質疑醫生沒有受專業訓練

江又質疑究竟他有沒有接受專業訓練，批評司徒所撰的報告一錯再錯，連日期、病人姓別也寫錯，又進行多番修改，更因其報告對他不利，在庭上口述修改，質疑他的誠信。

對於司徒替其母所注射的止嘔藥，江直言他的醫療報告從沒解釋用藥的原因，又質疑他是否了解止嘔痛的用法，而當時是否真的需要使用此藥。

不想母親死得不明不白

江又說：「社會有呢啲咁嘅醫生行醫，對個社會係咪有好處，以後係咪會有更多受害者？」江表表不接受母親是死於自然，而是司徒處理手法令母親急劇死亡，再強調當初是想將母親送院，結果卻令人憤慨，希望法庭還他們及醫生一個公道，不想母親「死得不明不白」，望法庭裁定母親死於不幸。

案件將於明日裁決。

案件編號：CCDI270/2016