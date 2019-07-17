【沙田遊行】新地「關注」警攻入新城市　區議員：進佔商場無必要

反修訂《逃犯條例》風波持續，本周日（14日）的沙田遊行，最終釀成新城市廣場警民浴血戰，有網民事後狠批商場容許警力進駐，連日來更有市民號召包圍廣場的服務中心，促管理層交代。新城市的大業主新鴻基地產今（17日）終於舉行記者會澄清，再重申當日的「三無」：無報警、無要求警方進入商場、以及警方進場前無通知商場負責人，並向市民、顧客和商戶致歉，表明會向警方「表達關注」星期日的行動。 有當晚在場目擊事件的沙田區議員指，今次事件明顯是警方錯判形勢，大舉進佔商場設防亦無必要性，顧客、市民及商戶大受影響。他認為新地只以「表達關注」回應警方行動，難令公眾信服，認為有必要明確表態，包括表明譴責立場，「如果唔係都好難向市民街坊交代。」

15名泛民區議員事後重返現場，譴責警方圍堵示威者，製造大規模慌亂。（資料圖片）

本周日的沙田遊行，入夜後警方與示威者於新城市爆發流血衝突，警方更一度封閉商場港鐵出口，及進行搜捕，大批商場顧客滯留、受驚。同日晚上，新城市廣場連番發出聲明，強調無報警、無員工帶警察進場執行職務。不過網上流傳片段，有身穿制服疑似商場職員疑為警察帶路，事後大批網民炮轟新城市做法，更號召圍堵行動，要求商場管理層交代事件。



新地今（17日）召開記者會，並發出列出七大要點的聲明澄清，包括重申當日並沒有報警，警方進場前亦無通知商場負責人，又表明集團一直以客為先，以心服務，絕不會罔顧顧客和租戶的安全，若知悉警方行動，必會預早通知商戶提前關門及安排在場顧客和途人離開。

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事發時於新城市目擊事件的沙田區議員許銳宇指，他對新地的說法感到失望，因為警方當日無必要進場，亦令在場市民受驚，倘新地只對警方行動「表達關注」，而非予以譴責「講到好似係一件無關痛癢的事，恐怕一般市民都唔會收貨」。他又認為，雖然商場聲稱無法阻止警方行為，但事前有否協調不得而知，由於警方行動實屬錯判，不論是商戶及市民亦有影響，新地立場應更鮮明嚴厲，「否則無盡到商場應有責任。」

他又指，自己當日曾於源禾路聯同其餘當區議員與警方交涉，對方曾承諾示威者不衝擊，警方便不會主動推進，但其後將示威者圍困至商場的做法明顯「反口」。商場內爆發衝突時他亦同樣在場，他指，不明白警方大舉進駐商場設防的目的何在，他形容，當時警方漫無目的搜捕，並無鎖定目標，且衝突爆發一刻商場內全屬防暴警察：「根本睇唔到邊個係指揮官」。

新鴻基地產（新地）聲明全文：

就近日在新城市廣場發生的事件，新地有進一步聲明如下：

1.對於7月14日新城市廣場所發生的事件，造成混亂，並令市民、商場顧客和商戶失望，深表歉意。

2.新地重申，星期日當天沒有報警，亦沒有要求警方進入商場，警方入場前亦沒有通知商場負責人。

3.新地一直以客為先，以心服務，絕不會罔顧顧客和租戶的安全，若知悉警方的行動，必會預早通知商戶提前關門及安排在場顧客和途人離開。

4.新城市廣場有多個出入口之公共通道，必須按照地契24小時開放予所有公眾人士使用。而地契相關條款清楚表明警方有權在商場內執行職務。

5.新地明白警方有權在商場內執行職務，但希望警方也能顧及一般市民的人身安全，就警方星期日晚上在商場的行動，新地會向警方表達關注。

6.至於網上流傳有關商場職員疑似在商場三樓中庭帶領一批防暴警察的短片，新地必須澄清，當時該批警察在沒有預先通知的情況下入場，當值的同事立即上前詢問，期間有警員表示需要前往好運中心，同事希望警察盡快離開商場，遂指示前往好運中心的方向，陪同走前一段路後便離開。

7.新地感謝所有ー直以來謹守崗位的前線職員。