【沙田遊行】新地高層三日後終開腔：非留難前線　他們完全處理到

本周日（14日）沙田反《逃犯條例》後，新城市廣場發生警民流血衝突，周一、二晚都有大批市民到新城市廣場，要求新地交代，但管理層一直無現身，被質疑推前線受氣。新地高層在事發後三日，終於在今日（17日）傍晚見記者，說一直與前線密切溝通，無出現在商場內，因為相信同事處理到。 管理新城市廣場的啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝說，清潔工人並無撕走投訴信，而是用黑色膠袋收集，全部轉交管理公司；又在商場內設立兩個「連儂牆」，讓市民表達意見。他又相信公眾人士有理性，知道實情後不會重演前兩日圍住詢問處的事件。

大批市民今晚第三晚到新城市廣場服務台，張貼Memo紙，再要求新地交待。（陳芷昕攝）

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高層無現身因為相信前線



周日衝突後，大批市民質疑新城市廣場主動讓警察進入商場，罔顧顧客、旅客和途人的安全，一連兩晚，都有大批市民在新城市廣場的顧客服務處，要求新地交代事件，周二（16日）晚上，有職員不舒服要送院，市民就在商場內張貼便條和投訴信，到深夜陸續散去。有市民留在商場，協助清理牆上的筆迹，讓焦點對準新地，不要難為清潔工人。

對於有批評指新地推前線員工受氣，高層卻躲在後面，周三（17日）傍晚新地高層終於見記者。啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝說，前兩日管理層一直有與前線員工溝通，相信他們能處理才沒有高層到現場。記者追問，是否覺得前兩日前線能處理，他說：「他們完全處理到。」

他又強調，新城市廣場並無關閉冷氣，更特意因為有市民聚集，而調低冷氣溫度、調高風量、延長冷氣開放時間。

陳錦輝表示，一直有與前線密切溝通，讚揚商場同事「處理得好好」。（李澤彤攝）

市民在新城市廣場張貼便利貼，變成自製「連儂牆」，亦將投訴信貼在牆上。（資料圖片／黃廸雯攝）

清潔工非「撕紙」 建兩幅連儂牆

市民在新城市廣場張貼便利貼，變成自製「連儂牆」，亦將投訴信貼在牆上。有網民指，清潔工人撕毀投訴信，陳錦輝澄清，工人只是將投訴信從牆上撕下來，再用黑色膠袋裝住，送到管理公司，待分析和回應。

而市民自製的連儂牆，管理公司職員亦將便利貼移走，轉貼到新城市廣場在羅馬廣場設置的兩幅連儂牆上。陳錦輝說，會讓大眾表達意見。但有記者問若有市民張貼警員個人資料時管理公司如何處理，新地公關就說，這個問題今日無法回答。

新鴻基地產代理有限公司總經理（租務）周淑雯坦言，近日沙田新城市廣場的事件對生意額有一定影響。（李澤彤攝）

未統計生意損失

周日的衝突，商店職員、顧客、遊客、市民受驚甚至受傷，商舖提早關門，加上一連兩日都有市民要求新地交代事件，商戶生意或受影響。新鴻基地產代理有限公司總經理（租務）周淑雯坦言，生意額有一定影響，但未統計實際數字，現階段希望釋除誤會，恢復原狀。

▼7.14沙田警民衝突▼