【沙田遊行】網民轉載斷指警遭「黃醫」冷待報道　醫管局發文反駁

反修例爭議持續，警民關係緊張，本周日（14日）的沙田遊行，更釀成流血衝突，一名警長手指疑被示威者咬斷。網上有「撐警」陣營轉載報道，指該警長被送往那打素醫院急症室後，駐診醫生敷衍了事，更譏諷稱「無得搞無得駁」，事後需轉送沙田威爾斯醫院治理；另有指頭骨破裂警員亦被醫院冷待，期間只照過一次X光，甚至無被安排檢查。該網上訊息批評醫護仇警行為非理性，又反問港人是否仍應「只顧食花生」。 醫院管理局發言人今（17日）澄清指，公立醫院醫護人員會以專業態度服務所有病人，不論其身份或背景；醫護人員為病人所作的治療決定，均以病人福祉為依歸。

沙田遊行演變成新城市廣場衝突，最後釀成多人受傷，包括示威者及警方。網上有訊息廣傳，並引述《大公報》昨日報道，指斷指警長遭那打素醫院「黃絲」醫護虐待，冷待其傷勢，又謂斷指「無得搞、無得駁」，態度惡劣，幸轉送沙田威爾斯醫院，始能接受已受拖延的接駁手術。



該訊息又指，另一位頭骨破裂的受傷警員同遭冷待，入院時獲安排照X光，但翌日便有醫生稱其無事，可以出院歸家，事主其後轉往私家醫院始獲合適治療。訊息撰寫人批評，醫護作為專業人士，竟聯合仇警，又反問港人是否已走火入魔，「事件不是發生在自己身上，是否仍然只顧食花生呢？」

醫院管理局發言人則澄清傳言，強調公立醫院醫護人員會以專業態度服務所有病人，不論其身份或背景；醫護人員為病人所作的治療決定，均以病人福祉為依歸，包括安排病人接受所需檢查及轉送病人到其他醫院接受進一步跟進，確保病人獲得最適切治療。