【沙田遊行】氣球升上天花板變空中連儂牆　構思者：無咁易畀人清

新城市天花板變成「空中連儂牆」。(讀者提供圖片)

沙田新城市廣場，自本周日「放警察入商場」事件後，連日來均被該區居民及其他市民「包圍」詢問處，要求商場、管理公司等高層交待事件。即使有途人見爭執事件後代為報案，保安員亦惟有聲稱可「自行處理」，謝絕警方協助。

星期日的「商場如戰場」，至今卻變成「新城市連儂廣場」，不少市民在詢問處一帶的牆壁張貼便條紙，並寫上語句，變成「連儂牆」，亦有人將商場的意見書貼在玻璃圍欄上。然而昨日早上不少被清走，意見書變成垃圾。

正當以為「無計」之際，市民Jacky於昨日(17日)偕數名友人，帶同氣球及標語，在新城市廣場內「升空」，氣球帶著標語頂著商場天花板，由於樓底夠高，標語能清晰展示，在商場內的群眾皆能看見。

Jacky向《香港01》解釋，為何會有此「空中連儂牆」的構思：「因為早上(指17日)見到新聞，噚晚連儂檯同牆嘅Memo紙好快就俾人清晒，所以試下用個無咁易畀人清嘅方法去表達意見。」

他續指，「今次都只係第一次嘗試，所以氣球浮力都比預期差。仲有啲標語都未能升空。原構思係我同另一個識咗十年嘅高登、連登 CD Rom 朋友一齊諗嘅。但係幫手 Print 嘢、泵波、挷波等，都有成十人幫手。有幾位落手落腳幫手綁嘅，仲係路過嘅街坊。」

至於空中連儂牆的成本，當然比MEMO紙高。他指，倉促之下氦氣只買了一罐，氣球預了100個，但由於氦氣有限，只用了一半。加上文具等物品，用了約$400至500元左右。

不過，「始作俑者」的作法很快獲得其他在場人士仿傚。直至今日(18日)凌晨，仍然有人在廣場內綁氣球。