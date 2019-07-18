【逃犯條例】岑子杰質疑停批不反對通知書建議　令人認為示威無用

《逃犯條例》爭議持續，每周周末都出現多場大型遊行示威，但最終都演變成警民衝突。有聲音認為，政府應暫緩批不反對通知書，而主辦單位亦要就暴力事件負責任。 民間人權陣線召集人岑子杰今早（18日）在電台節目中表示，即使沒有合法遊行，亦會有違法行為出現，直言做法只會令人認為和平示威無用。

岑子杰直言，有關的做法只會令人更認同和平示威無用。（資料圖片/余俊亮攝）

岑子杰出席港台節目《千禧年代》時指，原定7月21日的集會已更改成遊行，會繼續堅持民間五大訴求，當中特別著墨於成立獨立調查委員會。他認為社會正尋找出路，現時很多學生有不滿，其實源於政府遲遲不回應訴求，所以要求政府設立委員會，還原真相。

他又提到，警方同意更改成遊行的安排，將於今明兩日發出不反對通知書。對有人認為政府應暫緩批不反對通知書，而主辦單位，亦要就示威後的違法事件負責任，他認為，如果政府遵循有關做法，只會令人更認同和平示威無用。他提到，如果有示威者打算進行違法行為，即使沒有合法遊行，有關情況都會出現：「唔明白點解建制派竟然會出咁嘅計謀。」

立法會議員陳凱欣較早前出席同一節目時表示，要將暴力示威者繩之於法，又認為主辦單位要負責任，不能夠因為不反對通知書「夠鐘」，就認為「前面關我事，後面唔關我事」。