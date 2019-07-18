【逃犯條例】學者批選擇性聆聽　倡林鄭及官員赴連儂牆體察民情

政府修訂《逃犯條例》引發連串示威遊行，早前有民意調查指，特首林鄭月娥的民望評分為33.4分，為史上最低民望特首。 香港中文大學政治與行政學系副教授黃偉豪今（18日）出席電台節目時指，是次示威遊行持續的原因，除了選擇性了解民意，是因為政府欠缺研究民情的機關，導致政府內部不了解民情特別是網上民情。 他建議，政府可以如同往時中央政策組一樣，設立類似搜集民情的部門。而針對現時情況，他指林鄭月娥或主要官員應落區視察「連儂牆」，體察民意。

黃偉豪建議，官員可落區視察連儂牆，了解民意。（資料圖片/羅君豪攝）

港府收集民意方法太舊

黃偉豪今日（18日）出席港台節目《千禧年代》時指，示威遊行持續正反映政府過去了解民意的方法太舊，與民意脫離，未有了解到網上民情。他提到過去的中央政策組就如政府的「智囊」，透過民意研究幫助政府與社會距離，惟現時改組後的創新辦，似乎未做到有關功能。

他又認為，特首林鄭月娥雖然表明廣納民意，但卻是選擇性了解民意，如絕食者苦行到禮賓府、長者遊行到政府總部，都未見林鄭月娥出面與市民見面。他建議，特首或主要官員可以落區視察「連儂牆」，或向駐守的市民了解市民心聲。

黃偉豪提到現時政府無研究民情的部門或機構，建議政府成立類似中策組的組織，令政府更了解民情。他又指政府應回顧事件，向相關問責官員問責，甚至要求下台。又建議政府應該嘗試回應五大訴求，如成立獨立調查委員會、向中央政府爭取普選等等。

美國《時代》（Time）雜誌早前公布25名最具影響力的網絡名人，當中香港反修例示威者亦有上榜。黃偉豪認為，有關結果反映香港是次示威中以網絡溝通的聯絡模式，是世界上相當少見，形容或是「香港首創」。

他提到，雖然上一次大型示威2014年佔領行動都有網絡動員，但是次示威的方式吸收了過去失敗的經驗，透過加密即時通訊軟件Telegram及連登討論區等平台，讓示威者討論並因應環境即時決定行動，示威者亦會因應需要使用不同的溝通平台，令警方難以捉摸。