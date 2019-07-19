機管局為達致「智能機場」的願景，近年推出多項技術提升營運效率，包括增設10多部機械人巡邏客運大樓，當中部分機械人更借調至海關，由它們代替關員帶領旅客繳交應課稅品的稅款；同時引入數碼分身技術讓工程團隊能置身設計從而作出調整；以及引入容貌辨識系統方便旅客出入閘口。

倘客人預訂食物，機械人便會到食肆等待，讓店員將食物放置在機械人的方格內。屆時旅客憑QR CODE便能打開機械人取得食物。（鄭子峰攝）

海關曾徵用機械人

為讓旅客有更暢順的機場體驗，機管局近年引入多項技術。其中斥資逾百萬元增設共10多部多功能機械人，分別能巡邏客運大樓以調節室溫、WiFI信號強弱等。另外，機管局亦研究提供機械人送外賣服務，即旅客倘在登機位想訂購漢堡包，機械人便會到達該餐廳等待食物，其後便會運送至旅客所在位置，屆時客人憑QR CODE便能打開機械人取得食物。機管局工程及維修副總經理黃家和透露，海關部門亦有徵用部分機械人，用以帶領旅客前往繳交應課稅品例如酒類及煙草的稅項。

而機管局現時興建的28米高Sky Bridge「天際走廊」連接北衛星客運廊，黃家和則指設計期間，工程團隊透過數碼分身技術模擬「天際走廊」建成後的模樣並置身其中，最終決定將28米高的電梯分成兩段，以及將部分地磚改成透明玻璃，讓旅客觀賞飛機駛入停機坪的過程。

機管局亦引入了數碼分身技術，讓工程團隊在設計階段已能置身在建築物其中，從而作出調整。（鄭子峰攝）

至於容貌辨識系統，機管局正研究由辦理登機櫃檯至多個登機閘口裝設容貌辨識自助閘口，讓旅客單次性登記資料後可自助入閘，節省更多時間。