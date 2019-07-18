【銀屑病】銀屑閃跑11月舉行　藝人張穎康分享經歷：好怕歧視目光

今年5月，一名31歲的銀屑病人，因病情加劇，情緒受困而走上絕路，引發社會極大迴響。現時，全港現時有逾兩萬名銀屑病患者，除皮膚問題而感到不適、痛楚及外觀問題外，患心血管病等共病風險亦較高。香港銀屑病友會，今年六月進行的問卷調查發現，跑步的確為病友身心帶來的五大改善。為了鼓勵病友運動自強，病友會將於今年11月，舉辦首個慈善跑「銀屑閃跑」，香港銀屑病友會主席黎慶坤表示，初期病友較少有跑步習慣，剛開始時感到非常辛苦，但在同路人互相支持下，大家均能堅持到終點，且愈跑愈進步。

銀屑病友會將於今年11月，舉辦首個慈善跑「銀屑閃跑」。（鄭子峰攝）

其中一病友李有玲説，為預防關節變形，3年前加入跑步班，她最初要忍著關節痛跑100米然後行100米，到後來成功一口氣400米，到現在跑10公里也不是問題。三年來，她發現關節痛大幅減輕，本身患高血取的她，深明銀偶病人較易併發心血管病，即使跑步班完結仍堅持運動。

另一位銀屑病病友盧宇軒，病情頗為嚴重，銀屑病關節炎不時來襲，2006年開始跑步的他，2011年首次參與全馬賽事，並完成18個全馬，足跡過及全球。但今年2月的香港馬拉松比賽，賽前3至4突然關節炎發作，痛到不能下床，幸藥物見效加上意志力，最終成功克服痛楚，更奇蹟地創下個人最佳成績4小時13分。「我唔知道可以跑多幾多年，所以好珍惜現在可以跑的日子」。

藝人張穎康曾患銀屑病，幸得太太麥雅緻和女兒支持。（鄭子峰攝）

另外，銀屑閃亮大使藝人張穎康亦分享患病的心路歷程。他指出，以往病情最嚴重時，全身皮膚都有紅印及皮屑，曾因塗滿藥膏不敢抱女兒，拍劇時亦要化妝師幫忙遮蓋，一直害怕穿短褲，擔心別人投以奇異目光，「所以我一見到途人會立刻加速，好怕被人睇到」。

他曾腰骨痛到不能下床，懷疑有銀属病共病關節炎，幸在生物製劑治療下，皮膚及關節問題得到改善。而他的太太麥雅緻留意到透過健康飲食及恆常運動，能讓丈夫身體健康遠離銀屑病及銀屑共病。此外，為提升大眾對銀屑病的關注，掃除大眾因外觀對病友的歧視，他呼籲社會共融，宜揚自強不息的積極人生觀。