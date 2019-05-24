【銀屑病煎熬】頑疾折磨21年曾萌死意　過來人：冀社會無歧視

聲線輕柔、對話時滿臉笑容，誰想到曾女士21年來飽受銀屑病煎熬，全身關節「由頭痛到落腳」，作為家庭主婦無法打掃，難為家人提供舒適的家，又怕家人擔心無法坦誠病情，曾多年「收埋自己」，缺席朋友聚會，着長褲遮掩斑塊「欺騙」自己，更生自殺念頭，需求診精神科。幸得到熱心醫生建議，加入銀屑護關會，發現「原來唔係得我自己咁」，主動關心其他病友，終走出陰霾，笑逐顏開，「想社會人士知道我哋唔會傳染，唔好再歧視我哋！」

21年前，曾女士右腳突然出現傷口，癒合後再損傷，皮膚不斷增生，成為一塊紅斑，於公立醫院確診上牛皮癬，由於身體免疫系統失調，約兩年後除了攻擊皮膚，亦攻擊關節，全身開始出現痛症，她明瞭病情無法根治，多年來定期復診並服藥穩定病情。

曾女士21年前病發，腳部出現紅斑。（陳浩然攝）

港鐵乘客驚傳染閃避 泳池救生員阻落水

銀屑病患者皮膚出現紅斑及剝落白色皮屑，「其實真係好嚇（人）！一坐港鐵，啲人就閃晒！」她曾搭港鐵時遇見一名小患者，他因皮膚痕癢而「扭計」，周邊乘客「眼光唔係咁好」，這種歧視連5歲的天真孩童也躲不過。

歧視令患者不想外出，有病友搭港鐵時，「佢一坐底就大把位，因為啲人走晒」，曾女子一陣苦笑，坦誠道：「其實係好難過……如果可以避免，你唔會出街。」她無奈說，到泳池游泳時，有嚴重患者會被救生員或工作人員阻止落水，即時出示醫生紙證明非傳染病，仍「覺得你會影響到其他人！」

不理解的更可能包括家人。遺傳是銀屑病的病因之一，一名女患者兒子認為自己或會被遺傳，不諒解母親，不喜歡母親提伋，令銀屑病猶如禁忌話題。

確診牛皮癬瞞家人

對於31歲青年輕生，曾女士感同身受：「我初初都面對唔到！」她確診牛皮癬時，醫生稱「冇得醫」，由於當年資訊不發達，對該病並不了解，亦問醫生：「會唔會傳染？」又想起街上招牌常常將「牛皮癬」及性病放在一起，「我好唔開心」。曾女士稱，當時丈夫挑起經濟擔子，兩名子女年幼，為免家人憂慮，不敢坦白病情，只默默覆診，病情卻時好時壞，除了腳部，頸部亦出現紅斑，令她驚恐皮膚狀況蔓延。

着褲遮紅斑 關節由頭痛到落腳

曾女士當年除了買餸煮飯，其餘時間「收埋自己」，亦拒絕朋友關心，數年缺席聚會。她亦改變了衣着，不着裙只着褲，「覺得遮住冇人知，自我逃避！」

真正的煎熬卻在牛皮癬病發後兩年，她開始出現關節痛，作為主婦，本身愛清潔，卻痛得連抹窗亦無法應付。歷經內科、骨科，最後到風濕專科，才得悉自己是銀屑病患者中不幸的一員，身體免疫系統開始攻擊關節，從此依賴風濕科藥物控制病情。她憶述，曾因肝酵素高停藥，令她痛得「落唔到樓梯，手巾扭唔到，刷牙郁唔到隻手，由頭痛到落腳。」

萌自殺念頭 為子女存理智

曾女士無處傾訴，內心鬱結並萌生自殺念頭，因而求診精神科，「嗰時除咗喊，我有時會打電話去撒瑪利亞防止自殺會去講！」她長時間不斷在多個專科、精神科及見心理醫生中奔走，「我仲有少少理智，我仲有屋企人，仲有兩個未讀完書嘅細路。」

認識同路人 互相關懷步出陰霾

曾女士人受生病困擾灰暗之際，醫生着她前往聽銀屑護關會講座。當看到一群病友「嗰一刻覺得好震撼」，她發現有人手指已變形，一名男病友全身米白色衣物，卻「遮唔到佢啲皮膚，因為個頭遮唔到，啲手都遮唔到！」忽然發現「原來唔係得我自己係咁！」於是主動參與，病友互相分享，紓解壓抑，她助人自助，步出低潮。

冀社會人士不再歧視

銀屑病藥費高昂，每月數千至萬元不等，曾女士現時每月藥費約5千元，因通過資產審查，獲撒瑪利亞基金資助，「我啲劑量計（體重）磅數」體重越重藥費越貴，僅110磅的她笑言：「我唔可以再肥！」病魔折騰21年，曾女士最希望：「社會人士知道我哋嘅病唔會傳染，唔好再歧視我哋！」