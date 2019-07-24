8000萬六合彩暑期金多寶頭獎　過去8年必有一個「再見」定律？

撰文：黃偉超
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六合彩暑期金多寶攪珠將於明晚（25日）9時半攪珠，倘10元一注中頭獎，幸運兒可捧走8,000萬元。不少人都會愛以捉路方式揀選心水號碼，而六合彩暑期金多寶原來有一個特別「定律」，竟然連續8年出現，相信可供市民參考。
香港賽馬會資料顯示，由2011年起，過去8次攪珠總會見到有部分攪出號碼在下一年再出現，即是成功「冧庄」，而去年更有6號、10號及32號，繼2017年後又再攪出。
今年六合彩暑期金多寶頭獎，若10元一注獨中，可獲得8,000萬元。
相連號碼常攪出 過去6年未見重複出現
至於去年其餘4個攪出號碼，分別是36、41、48及特別號碼47號，若按照過去8年的攤路計算，當中不排除或有部分今年攪珠中再攪出，市民不妨可考慮是否揀選這4個號碼。
另外，六合彩暑期金多寶攪珠亦常見相連號碼攪出。馬會資料顯示，過去6年先後有8對相連號碼攪出，分別是2013年的18、19號和19、20號；2014年的13、14號；2015年的14、15號和41、42號；2016年的46、47號；2017年的32、33號；2018年的47、48號。
值得注意的，是這幾年出現的相連攪出號碼，都不會再在其他年份重複出現。
過去10年六合彩暑期金多寶攪珠結果
|年份
|攪珠日期
|攪珠結果
|2018
|7月17日
|6、10、32、36、41、48、(47)
|2017
|7月18日
|6、14、32、33、40、46、(10)
|2016
|7月19日
|7、21、27、33、46、47、(4)
|2015
|7月21日
|4、14、15、19、41、42、(10)
|2014
|7月22日
|1、3、14、16、24、41、(13)
|2013
|7月16日
|3、18、19、20、37、47、(25)
|2012
|7月31日
|2、10、16、23、35、47、(1)
|2011
|7月19日
|3、10、31、40、41、43、(20)
|2010
|7月20日
|5、13、26、29、40、47、(42)
|2009
|7月28日
|4、11、20、28、46、49、(31)
資料來源：香港賽馬會
過去8次六合彩暑期金多寶攪珠均見號碼「冧庄」
|年份
|攪出號碼
|2017及2018年
|6號、10號及32號
|2016及2017年
|33號及46號
|2015及2016年
|4號
|2014及2015年
|14號及41號
|2013及2014年
|3號
|2012及2013年
|47號
|2011及2012年
|10號
|2010及2011年
|40號