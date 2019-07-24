8000萬六合彩暑期金多寶頭獎　過去8年必有一個「再見」定律？

社會新聞
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六合彩暑期金多寶攪珠將於明晚（25日）9時半攪珠，倘10元一注中頭獎，幸運兒可捧走8,000萬元。不少人都會愛以捉路方式揀選心水號碼，而六合彩暑期金多寶原來有一個特別「定律」，竟然連續8年出現，相信可供市民參考。

香港賽馬會資料顯示，由2011年起，過去8次攪珠總會見到有部分攪出號碼在下一年再出現，即是成功「冧庄」，而去年更有6號、10號及32號，繼2017年後又再攪出。

今年六合彩暑期金多寶頭獎，若10元一注獨中，可獲得8,000萬元。

相連號碼常攪出   過去6年未見重複出現

至於去年其餘4個攪出號碼，分別是36、41、48及特別號碼47號，若按照過去8年的攤路計算，當中不排除或有部分今年攪珠中再攪出，市民不妨可考慮是否揀選這4個號碼。

另外，六合彩暑期金多寶攪珠亦常見相連號碼攪出。馬會資料顯示，過去6年先後有8對相連號碼攪出，分別是2013年的18、19號和19、20號；2014年的13、14號；2015年的14、15號和41、42號；2016年的46、47號；2017年的32、33號；2018年的47、48號。

值得注意的，是這幾年出現的相連攪出號碼，都不會再在其他年份重複出現。

過去10年六合彩暑期金多寶攪珠結果

年份 攪珠日期 攪珠結果
2018 7月17日 6、10、32、36、41、48、(47)
2017 7月18日 6、14、32、33、40、46、(10)
2016 7月19日 7、21、27、33、46、47、(4)
2015 7月21日 4、14、15、19、41、42、(10)
2014 7月22日 1、3、14、16、24、41、(13)
2013 7月16日 3、18、19、20、37、47、(25)
2012 7月31日 2、10、16、23、35、47、(1)
2011 7月19日 3、10、31、40、41、43、(20)
2010 7月20日 5、13、26、29、40、47、(42)
2009 7月28日 4、11、20、28、46、49、(31)

資料來源：香港賽馬會

過去8次六合彩暑期金多寶攪珠均見號碼「冧庄」

年份 攪出號碼
2017及2018年 6號、10號及32號
2016及2017年 33號及46號
2015及2016年 4號
2014及2015年 14號及41號
2013及2014年 3號
2012及2013年 47號
2011及2012年 10號
2010及2011年 40號

 

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