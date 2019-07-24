8000萬頭獎六合彩暑期金多寶　去年2個頭獎幸運兒同區投注站買中

六合彩暑期金多寶攪珠本周四（25日）晚上9時半舉行，香港賽馬會估計若10元一注獨中頭獎，幸運兒可贏取8,000萬元彩金，成為這項金多寶頭獎最高紀錄。 每一個星期為不少市民帶來三次發橫財夢機會的六合彩頭獎，揀啱投注站排隊買彩票，往往是幸運兒捧走巨獎的關鍵因素。 馬會資料顯示，過去5年只有3注暑期金多寶攪中頭獎，其中3個0.5注頭獎的幸運兒，是在投注站買到頭獎彩票，當中2個0.5注頭獎彩票，更是去年於柴灣區兩間投注站售出，可謂極為特別。

去年兩個0.5注頭獎的幸運兒，其中一位在柴灣小西灣廣場投注站購買彩票中獎。(香港01記者攝)

這兩個0.5注頭獎，瓜分去年82,939,250元的巨額彩金，幸運兒分別在柴灣常安街投注站及小西灣廣場投注站購買彩票中獎，並且以自選7個號碼及電腦揀選7個號碼複式下注。

軒尼詩道投注站曾售出兩張暑期金多寶頭獎彩票

此外，位於灣仔軒尼詩道298號廣生行大廈地下軒尼詩道投注站，分別在2009年7月28日及2006年7月25日舉行的六合彩暑期金多寶攪珠，售出一張自選7個號碼複式購買彩票和一張單式電腦彩票，令兩位幸運兒捧走30,473,820元和10,779,295元頭獎彩票。

至於全香港最幸運投注站，仍然以中環士丹利街投注站居首位。根據馬會資料顯示，由1994年起至今年5月16日，該投注站共售出47次頭獎；第二是屯門市廣場的42次(見表)。

不過，今年十大幸運投注站中，以上水石湖墟投注站最旺，今年以來已售出2次頭獎彩票；其餘僅得屯門市廣場、尖沙嘴漢口道及上環干諾道西投注站售出1次頭獎彩票。

軒尼詩道投注站曾在2006年及2009年售出六合彩暑期金多寶頭獎彩票。(資料圖片)