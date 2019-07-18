七旬婦家中看診後亡　醫生上門收費3800　兒子稱診症草率會再投訴

七旬婦便秘後肚痛，醫生上門看診後老婦突然死亡，死因庭今（18日）裁定老婦死因不明，裁判官裁決時點名批評上門診症的醫生司徒敬豪，不但報告錯漏百出，證供更多不實之處。庭上透露，死者家人原想召車輛送事主到養和醫院，惟所屬醫療機構卻建議派醫生上門，司徒當天的收費更高等3800元。事主家屬透露，事後曾向醫委會作投訴，惟醫委會認為司徒已為老婦作了當檢查，拒受理申請。事主兒子在研訊後明言，一定會再到醫委會投訴。

死者賴來香的兒子江海洪稱曾到醫務委員會投訴，但被拒絕。（李慧娜攝）

死者賴來香（終年75歲）於2016年3月23日接受香港急症中心的外診服務，隨後失去反應，被送往將軍澳醫院急症室，晚上7時多不治。

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醫委會認為已充份考慮病人狀況

死者家屬透露，他們早於2016年4月28日，已有向醫委會作投訴，初步偵訊會在3年間兩度開會審理，醫委會本年2月28日通知家屬，認為投訴不成立，醫委會指司徒醫生已為死者進行適當身體檢查，病人在檢查期間並非危病狀態，又指病人當時沒出現支氣管炎的一段症狀，包括咳嗽、發冷、呼吸急速等，而胸部檢查聲音清晰，相信司徒醫生已充分考慮病人狀況，亦曾建議家屬將死者送院，惟家屬不願。

官指醫生庭上說法不合理

不過，死因裁判官在研訊中聽取各方證據後，指出司徒醫生檢查時，聲稱受現場環境影響而無法聽出死者肺部有雜音，裁判官直言認為其說法不合常理，因死者過去有支氣管炎病史，且解剖報告亦顯示死者的小氣道充滿黃色濃液，而司徒醫生作供時亦承認當時察覺到死者發冷、面色蒼白，推測死者當時患炎症，形容死者情況嚴重，並曾建議家人送她入院。

認為事件涉多個可疑之處

死因裁判官認為，事件揭示司徒醫生的個人問題，而非制度問題，但法庭沒權裁定醫生的判斷是對是錯，若認為醫生的醫德或醫術有問題，應向相關機構投訴，雖然他提出多個令人質疑之處，但他是「外行人」，不能判斷醫生的服務是否達到水平，故亦未有就事件提出建議。

兒子認為醫生診症草率

死者兒子江海洪在庭外稱，一定會再向醫委會投訴，陪同江會見傳媒的香港社區組織幹事彭鴻昌則指，司徒醫生診症草率，但醫委會卻未有深入調查，援引專家意見，便傾向相信司徒醫生的說法，裁定醫生不涉及失德行為，他對於醫委會未能把關，令一個如此草率的醫生仍可行醫感到失望，冀再作投訴時醫委會可認真及公正地考慮個案。

專家指情況不宜注射止嘔針

彭又指死因研訊的證據顯示，專家為病人當時情況根本不適合注射涉案的止嘔針，即使要用，基於她當時身體狀況，也不應使用常人的劑量，而且用藥後也應該要觀察病人情況。裁判官亦直指司徒醫生非誠實可靠證人，更認為他企圖以證供掩飾治療病人當時的問題，認為其專業表現低於水平。

上門診症收費3800元

翻查資料，死者在本案所使用的上門診症服務價值不菲，辦公時間出診2,300元起，非辦公時間4,600元，藥費、檢驗費另計。若要使用醫療車，包兩名救護員陪同的話，至少要5000元，而要醫生陪同另加5,000元，死者家屬亦在庭上透露，司徒醫生當天不足一小時的診症，連藥費、檢驗費等已索價3,800元。