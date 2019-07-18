七旬婦便秘看診後突斷氣亡　上門診症醫生報告不詳　官裁死因不明

七旬婦便秘後肚痛，醫生上門看診離開後不久突斷氣，死因庭經2日研訊後，死因裁判官考慮到當時上門診症的司徒敬豪醫生為婦人所注射的止嘔針有副作用，的確有可能令她呼吸停頓，但婦人本身的肺炎病情嚴重，雖然藥物或有可能加速會加速死亡，但沒有客觀證供，所以認為證供不足揭示死亡由來，裁定婦人死因不明，但亦特別提到司徒醫生的報告錯漏百出。死者兒子在庭外稱，覺法庭還了其母親一個公道，又指裁決後會再向醫委會投訴。

醫生司徒敬豪認最初的報告連病人賴來香的名及性別也寫錯。（李慧娜攝）

死者賴來香（終年75歲，下稱：賴）於2016年3月23日接受香港急症中心的外診服務，隨後失去反應，被送往將軍澳醫院急症室，晚上7時多不治。

診症醫生報告連病人性別名字都出錯

庭上揭露上門診治的司徒敬豪醫生於2016年首撰的醫療報告錯處多多，連患者的英文名、性別、診症日期也寫錯，裁判官曾質疑他「點解咁簡單嘅報告都咁多錯」，又說「究竟你係睇緊邊個」，直指「做醫生要負責任架嘛」。此外，司徒又稱當日為賴看診時，未覺其肺部有雜音，惟在庭上被質問時，又稱因房間有噪音，可能有影響。

專家指止嘔針副作用可能影響病人

惟有專家證人指，醫生的聽筒有擴音功能，又指即使在醫院急症室嘈吵環境，也能為病人的肺部聽診。

專家又指，據解剖報告，賴的腦部或心臟沒發現出問題，最大可能因肺功能變差，賴透不到氣，終令她情況急轉直下，對於是否止嘔針致她死亡，董解釋止嘔針的副作用可能會影響賴的情況，但由於她當時已十分虛弱，亦有支氣管擴張的病史，故不能肯定是否止嘔針令她死亡。

死者兒子昨在庭上稱，本以為母親死於自然，惟在聆訊後，推翻了想法，他在庭外稱法庭還了他母親一個公道。