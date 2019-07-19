日本三大牛肉飯之一「すき家」SUKIYA總公司證實　今年內開香港店

繼日式百貨店驚安之殿堂開幕後，日本三大牛肉飯之一，「御三家」牛肉飯連鎖店「すき家」（SUKIYA）證實將於港開展業務。「すき家」（SUKIYA）董事總經理西川洋司今早（19日）回覆《香港01》記者查詢，證實今年內將於本港開設首間分店，惟詳細地點尚未確認，預計資料可於十月公布。 翻查公司註冊處記錄，「すき家」董事總經理西川洋司於去年10月中，以母公司「Zensho」（泉盛控股株式會社）名稱，在港開設註冊公司。

80年代於日本神奈川成立的すき家，其牛肉飯及豬肉飯最為有名。（すき家網頁截圖）

日前網傳，日本「御三家」牛肉飯連鎖店「すき家」（SUKIYA）將於港開展業務。由網民截錄由「すき家」董事總經理西川洋司署名的電郵回覆內容指，「すき家在香港成立了一家公司，並有香港的開店計劃，現時正積極籌備開店工作，目標是想在2019年尾開設『すき家 香港1號店』，而店舖的地點、實際時間未明確，敬請期待。」電郵下款填有香港公司地址及電話。

すき家董事總經理西川洋司親自回覆《香港01》查詢，證實即將來港開店。（香港01）

西川洋司料10月可透露更多細節

就相關情況，《香港01》向「すき家」查詢，而今早獲得西川洋司回覆並證實，預計今年內將在香港開設首間「すき家」分店，惟首間店的地址還未確定，故無法透露更多消息。西川洋司預計將在10月時透露更多細節。

按註冊處記錄 已去年10月登記註冊

翻查公司註冊處記錄，「すき家」母公司「ZENSHO」於港開設名為「ZENSHO HONG KONG CO LIMITED」公司董事包括「すき家」董事總經理西川洋司、負責印尼分店事務的社長山本俊、負責內地業務的總經理井上卓士及日本總部有限公司首席運營總裁浅沼幹典，公司於去年10月登記，公司地址則填上羅兵咸永道會計師事務所中環的辦公室。

翻查公司註冊處記錄，すき家母公司「ZENSHO」於港開設名為「ZENSHO HONG KONG CO LIMITED」公司董事包括すき家董事總經理西川洋司。（梁煥敏攝）

事實上，80年代於日本神奈川成立的すき家，除了於當地各省設分店，相信不少曾到過日本各地旅遊的港人亦不難見過及品嘗過，其牛肉飯及豬肉飯最為有名，早年已積極開拓海外市場，於台灣、內地、泰國、印尼等地亦有分店。近日內修定《逃犯條例》風波，另一日式牛肉飯連鎖店因意見問題被部份網民抨擊，現時出現另一位極實力的「同鄉」對手，這回「牛肉飯戰」，拭目以待。