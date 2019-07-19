酒吧設「揸波」遊戲被指賣淫場所　負責人強調非性服務　上訴失敗

警方去年數度派出臥底到尖沙嘴一酒吧「放蛇」，發現酒吧涉提供「揸波」遊戲。酒吧女負責人早前被控5項經營賣淫場所罪，而臥底警員在審訊時承認，為免令人生疑，因此有碰過女服務生的胸。負責人最終被裁定罪成，遭判囚8個月。她不服就定罪提出上訴，案件今（19日）審理。女負責人律師指，酒吧只是提供遊戲，而該些遊戲非性活動。法官聽罷陳詞後，即時駁回上訴，原獲保釋的女負責人需即時服刑。

女被告嚴慧嫺被裁定5項經營賣淫場所罪成，被判入獄8月。（資料圖片）

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警員調查時亦被迫參與「遊戲」

上訴人嚴慧嫺早前被裁定5項管理賣淫場所罪成，控罪指她於去年5月6日至6月22日期間，在尖沙嘴柯士甸道的「新泰皇」管理賣淫場所。根據審訊時的證供，警員為搜證，亦有到涉案酒吧內參與「揸波Game」，並發現顧客要先買「換錢券」，然後擲骰。而擲中的不同數字，可享不同服務，如可用手或面觸碰泰籍女服務員的胸，又或由泰籍服務員以面部緊貼客人的下體。

上訴人於本年1月月被判囚後，遭即時收押，但翌月獲高院保釋等候上訴結果。而她的上訴今日被駁回後，需即時服刑。

強調該「遊戲」不是性服務

上訴人律師今陳詞時指，管理賣淫場所罪需涉及性活動，而性活動不一定是指性交，亦包括手淫、口交一類。惟上訴人認為，涉案的行為不算性活動，酒吧只是提供遊戲，而涉案的泰籍女子亦非妓女。

律政司指超越可接受標準

而上訴人又舉例指，一般女表演者跳舞時也會和拍擋有身體接觸，但她們不會被視為賣淫。

而律政司回應指，涉案的行為屬性活動，並已超越社會可接受的最低標準。

案件編號：HCMA63/2019