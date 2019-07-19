【沙田遊行】港鐵因應乘客安全決定飛站　日後會完善發布消息安排

反修訂《逃犯條例》爭議持續，示威遊行活動遍地開花，7月14日的沙田遊行更演變成警民流血衝突。而港鐵當晚10時許一度宣布，東鐵線來回方向列車不停沙田站，更令現場恐慌氣氛升溫。 據港鐵內部消息人士透露，飛站安排由港鐵自行決定，因考慮到乘客倘在沙田站出閘有安全問題；同時基於沙田站月台設計較特別，最終仍能安排兩列列車到場接載乘客離開。惟經過今次事件，日後在發布車務消息上將有所改善。

警方於當晚約9時開始陸續清場，並在周邊的沙田廣場、沙田中心、好運中心等一排驅趕示威者。（資料圖片／鄭子峰攝）

宣布不停站沙田 即惹「最後一班車」恐慌

7月14日沙田區遊行後，警方於當晚8時55分陸續進駐新城市廣場，同時在周邊的沙田廣場、沙田中心、好運中心及各主要天橋部署並開始驅散示威者，令原本平靜的新城市廣場成為警民衝突的爆發地點；加上連接新城市廣場的港鐵沙田站是示威者離開的主要途徑，警方一度封鎖了該出口，直至晚上9時55分方重開。

至晚上10時09分，港鐵突然宣布因應沙田站最新情況，東鐵線來回方向列車不停沙田站，令困在新城市廣場的示威者一度擔心港鐵的尾班車開出，將沒有其他路線離開，大批人群隨即湧入港鐵站，更有示威者阻擋車門關閉並高呼「一齊返屋企」，希望更多人能夠乘車離開。港鐵於晚上10時25分再宣布，沙田站月台有兩列列車分別前往紅磡及羅湖方向供乘客登車，至10時30分確認東鐵線來回方向列車恢復沙田站停站。

警方於商場連接港鐵站出口位置清場。（資料圖片／鄭子峰攝）

港鐵消息：飛站並非警方要求

對於東鐵線來回方向列車沙田站「又停又唔停」，港鐵內部消息指，是次安排並不是基於警方要求，而是港鐵車務控制中心會視乎實際情況，決定是否「飛站」。針對今次事件，消息人士續解釋，考慮到當晚搭乘東鐵線列車的乘客或未清楚新城市廣場情況，倘讓他們在毫無防備下在沙田站出閘會存在一定危險，遂決定東鐵線來回方向列車不停沙田站。

惟其後又考慮到，逗留在新城市廣場一帶的市民或有需要乘車離開，加上沙田站的設計獨特設有四個月台，故最終能調動兩列分別前往紅磡及羅湖方向的列車，在沙田站接載乘客離開。消息人士續舉例，除一連串的示威活動，過往亦有因應參與維園年宵的人流過多，令港鐵天后站出現客流「倒灌」現象，繼而實施不停天后站的安排，故情況並不罕見。

7月14日晚上，港鐵又一度不停沙田站，不少示威者盼阻止尾班車開出。（資料圖片／余俊亮攝）

+ 6 + 5 + 4

至於港鐵向公眾發布沙田站「飛站」安排，一度造成現場恐慌，港鐵強調車站當時亦有向乘客作出廣播，通知乘客月台將有列車接載乘客，但消息人士承認港鐵在發佈消息的處理上，日後能夠有更完善的安排及改進。