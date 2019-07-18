【沙田遊行】新城市廣場澄清無黃姓高層引警察進場　無封閉出入口

剛過去的周日（14日）在新城市廣場爆發警民流血衝突，新城市廣場被指有職員帶大批防暴警察進入商場，包抄示威者。有自稱是「新城市保安員」的網民，指當日是一名姓黃的高層下命令安排警察進場。新城市廣場今日（18日）在Facebook澄清，今年起服務處沒有姓名以「黃」為開首、以「強」作結尾的員工；又強調當晚沒有封閉任何出入口，只有職員在知悉地面的巴士總站已封閉後，短暫在扶手電梯口勸喻市民改用其他通道。

新城市廣場澄清，自2019年起，新城市廣場服務處並沒有同事的名字以「黃」為開首，以「強」作結尾，亦沒有姓名為「雷宏峻」的員工。（資料圖片）

網民「雷宏峻」自稱是新城市保安員，在網上指衝突當晚有一名高層（黃X強）下命令安排警察進場，呼籲其他網民到新城市二期一辦公室或停車場控制室找他，不要再找無辜的客戶服務職員麻煩，並指因「睇唔過眼」已準備辭職。

新城市廣場今日下午5時在Facebook專頁澄清，對於有自稱現職員工「雷宏峻」對外宣稱高層（黃X強）下命令安排警方進場，但服務處翻查紀錄，自2019年起，新城市廣場服務處並沒有同事的名字以「黃」為開首，以「強」作結尾，亦沒有姓名為「雷宏峻」的員工。

新城市廣場又指，若商場周邊地方有大型公眾活動舉行，服務處會向警方了解相關的封路安排，並按情況就停車場車流、商場人流等營運安排作出相應調整，強調這個是恆常做法，而非網上傳言為配合警方執法而作出的安排。

多名市民近日齊集新城市廣場，要求交代商場有無報警或是否有職員帶警員入商場。（資料圖片）

此外，新城市廣場指出，服務處知悉7月14日晚上在商場外（則百步梯）有集會，考慮到集會後將有極大量人流途經新城市廣場，為了保持道路暢通，服務處決定事先移除通道上包括宣傳品在內的裝置，以保障公眾安全。新城市廣場又指，當日沒有封閉任何出入口，僅有職員在知悉地面的巴士總站已封閉後，短暫在扶手電梯口勸喻市民改用其他通道，但市民仍可自行選擇離去的方法。