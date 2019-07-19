六四事件歌曲《民主會戰勝歸來》填詞人林律希離世　終年37歲

樂團VIIV在2012年創作出社運歌曲《民主會戰勝歸來》，在六四晚會等場合經常奏起。時事評論員劉銳紹今日（19）在報章《am 730》專欄透露，為《民主會戰勝歸來》填詞的林律希因病逝世，終年37歲。劉銳紹又在其個人社交網站專頁表示：「我哭！我慟！他的遺作！我的悲歌！」以專欄文章悼念林律希。 林律希的個人社交網站專頁最後更新為今年5月，另也有人在其照片下留言悼念他，留下「Miss You」等字句。

林律希在墨爾本大學攻讀音樂，但回港後未能遇上伯樂，不過卻留下《民主會戰勝歸來》，鼓勵爭取民主。（林律希fb）

劉銳紹悼林律希：民主會等你回來

樂團VIIV在2012年創作出社運歌曲《民主會戰勝歸來》，歌詞由林律希填寫，歌曲在2014年的佔領運動下廣泛流傳。但林律希在上月20日因病離世，終年37歲，其親友在他的社交網站專頁留言悼念。

時事評論員劉銳紹今日（19日）在《am730》的專欄《夫子自唱》中以「民主會等你回來」為題，指林律希患有罕見的「妥瑞症」（抽動症），37年來需要與病魔摶鬥，以後演變成其他病症，需要服用大量藥物抑壓病情。

林律希為人作曲無報酬 要打工謀生

劉銳紹透露，林律希曾表示，小時候已喜歡用音樂作為溝通語言，又認為香港的壓迫式教育把他塞得「比填鴨更填鴨」，把他綁得「比大閘蟹更大閘蟹」，幸好考入墨爾本大學攻讀音樂。不過，林律希回港後為別人作曲，卻經常遭人以「紅了再說」為由，沒有取得報酬，要到粥店、電器店等打工謀生。林律希其後創作出《民主會戰勝歸來》的歌詞，又建議六四晚會使用現場音樂。

在文章中，劉銳紹「音樂奇才」來形容林律希，認為他是「揚帆出海遇風暴，大鵬展翅恨天低」，懷才不遇，對他的遭遇感到劇痛難掩，相信他若能遇上伯樂，世上便會有更多勵志的樂意。

劉銳紹在其專爛公布林律希逝世的消息。 （資料圖片 / 鄭子峰攝）

↓《民主會戰勝歸來》歌詞↓

曲：Anthony@VIIV

詞：Barry@VIIV

唱：VIIWBAND

白頭浪 默含淚光沖往世外

黑眼睛 觀看歷史哀怨跌宕

紅日降 正義藏在星宿背後

誰在笑 長夜伴著罪惡放蕩

萬劫不改的眼光 拿著帶鮮血罪狀 用最浩瀚的筆告狀

哪怕像螳螂横著臂 對坦克猶如煉鋼 為國家我捨身去擋



天有光 夕陽在催促要靠岸

風有聲 傾聽默想怎去破浪

明或暗 信念如舊清澈恬靜

寒或暖 赤了丹心流過血汗

萬勸不改的國邦 拿著鐵腕與慾望 磨了最惡的刀對望

你已在悠悠長夜裡 習慣欺壓如暴漢 忘掉地獄的火有多燙



民主會戰勝歸來

民主會戰勝歸來

白髮斑斑情意深似海

若化石仍殘存著愛 一刻霸佔的青苔 鋪天蓋蓋不住世代



民主會戰勝歸來

民主會戰勝歸來

後有巨浪承接這變改 若世上仍留存著愛

即使遠禁斗室內 我自由與天地同在

萬劫不改的眼光 拿著帶鮮血罪狀 用最浩瀚的筆告狀

我插下和平旗幟 我指尖成為號角 浪與花護擁於四方



我自由與生命同在