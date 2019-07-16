【沙田遊行】曾辦六四單車遊行　七旬街坊心痛衝突：年青人送命咁

29年前，沙田街坊吳海光有份發起從大圍單車公園出發，跟3,000個沙田居民踩單車遊行到新華社沙田分社，表明未有忘記八九六四鎮壓；白駒過隙，他由當初壯年變頭髮花白，7月14日，73歲的他挨在城門河旁看反修例遊行人士浪接浪地從大圍向沙田進發。「今天同當年氣氛好相似。」吳海光說。「跟當年天安門學生一樣，上街的人是爭取社會公平和建設公民社會。」 遊行完畢，他想不到，入夜後新城市爆發警民衝突，「人生中第一次見到沙田變成這樣。」。

7月14日，有網民發起「沙田大遊行」，重申五大訴求。（余俊亮攝）

沙田大遊行尚未開始，大圍鐵路站已經聚滿遊行人士。人們排隊穿過隧道，走向車公廟旁的翠田街足球場，不消半小時，又站滿了車路。糾察開咪向於足球場等候出發的群眾這樣說：「對上一次的沙田區大型遊行，已經是1989年的沙田環市大遊行。」

1990年沙田區平反六四浪潮未有減退，曾有近3,000街坊從大圍單車公園踩單車出發，遊行前往新華社沙田分社。吳海光當年是籌備單車遊行的其中一人，亦是「沙田支援民運聯盟」（沙支聯）成員之一。（李慧筠攝）

30年前 沙田聲援八九民運大遊行

上了年紀的沙田街坊或許都有印象，及至六四鎮壓過後，1990年沙田區平反六四浪潮未有減退，曾有近3,000街坊從大圍單車公園踩單車出發，遊行前往新華社沙田分社。吳海光當年是籌備單車遊行的其中一人，亦是「沙田支援民運聯盟」（沙支聯）成員之一。「當年想爭取中國自由社會，見到學生犧牲，而香港還有自由的空氣，我們應該要去做些事。」

1989年五月下旬，全民參與聲援學生運動，除了跑馬地等地百萬人遊行，沙田，黃大仙、屯門及深水埗等地都有人發起遊行。5月20日，北京戒嚴，吳海光與街坊冒八號風球，駛著私家車遊走沙田，他拿著大聲公呼籲街坊聲援北京絕食學生，街坊在滂沱大雨下截住他們的車捐錢。

1990年5月20日北京戒嚴一周年，香港舉行了「中華民主單車大遊行」。近3,000名遊行人士騎著單車由大圍單車公園出發，經博康、禾輋等屋邨，到新華社沙田分社門前示威，全程25公里。（Billy Hung提供圖片）

戒嚴一周年，吳海光、街坊跟沙田區議員程張迎、衛慶祥等人籌備「中華民主單車大遊行」，人們帶上紅色頭帶，穿著1980年代服飾，以大圍最具標誌性的單車出遊，經博康、禾輋等屋邨，全程25公里。近年假日會去大圍踩單車的市民，興許未能想像當年遊行街坊幾乎租遍大圍所有單車，就是因為未敢忘記六四鎮壓。

當時聲援天安門學生的遊行在各區遍地開花，沙田的遊車尤其具特色，街坊以沙田大圍具標誌性的單車出遊。（撮自《華僑日報》）

八三一、DQ議員等 年青人前路茫茫

走在反修例運動遊行隊伍中，吳海光重遊當年路徑，昔日沙田人的年輕面貌此刻彷彿重現眼前。「當然和當年有分別，30年前全民對於中國有訴求，支持北京學生，反腐敗、反官倒，志向廣大；今次是為了香港前途。但共通點是大家一樣想要爭取社會公平，公民社會和法治。」他說：「不論是八三一、DQ議員等等事件，都無形令年青人爆發，他們的前途希望好窄，也無法向上流。而送中條例是一個引爆點。」

今年73歲的他，由當年正值壯年，轉眼成了老人。「參與遊行的人年青了一截……」他看著從大圍鐵路站出發了近一小時亦未見隊尾的遊行隊伍說。「當年老中青都有，這次我看年青人比例佔很高。我呢，一把年紀，往時參與度很高，約朋友做遊行準備工夫，帶音響、長梯，現在沒有了。雖然體力不如以往，但支持年青人的未來和社會公義，很重要。」他從四月開始，就已經參與反修例遊行。

「（6.12）警察放催淚彈後，有一個人站在路中心，赤手空拳鬧警察，之後速龍小隊出來打他，所有人見到都好震撼——你咁樣打個手無寸鐵的市民，咁都得？」（李慧筠攝）

30年前辦集會警察干預不多

6月12日，吳海光在外圍見證金鐘示威者如何互相支援，「北京學生當年好齊心去支援天安門前線，相同於金鐘這天，前面需要什麼，要遮要帽，大家好齊心去支援。」然而下午爆發的衝突也教他想起30年前的恐懼。「示威者站在海富中心前面，沒有衝擊，好和平。警察放催淚彈後，有一個人站在路中心，赤手空拳鬧警察，之後速龍小隊出來打他，所有人見到都好震撼——你咁樣打個手無寸鐵的市民，咁都得？」

當年六四過後，吳海光無法坐著什麼都不做，他將朋友從海外捎來的一一輯六四死難者遺體相片，曬成大型相片，每逢假期他帶著展版跑遍沙田新翠、龍亨、禾輋、沙角等屋邨做展覽，警察見狀最多只是查查身份證。「以前搞集會，打電話知會一聲，警方好少干預，現在警察多多限制，差別很大。」

7月14日入夜後，防暴警察進入新城市廣場。（余俊亮攝）

新城市衝突 「人生首次見到沙田咁樣」

星期日沙田大遊行未結束，源禾路一帶已有警察與遊行人士對峙，吳海光大約七點離開，沿路感到入夜後氣氛開始嚴肅。他回家後看直播，見防暴警察進入新城市廣場搜捕，示威者及逛商場的市民四散，「自己好唔舒服，見到年青人送命咁。」

白晝，他沿路見到警察有大量警力包圍市中心，已感覺會有事發生。「尤其瀝源有大量警力，擔心大家安危。」入夜警察推進防線，有人前往百步梯參與已申請不反對通知書的集會，或在新城市廣場乘涼，有人經廣場想要搭乘地鐵離開，但列車一度不停沙田，地鐵站外亦出現警察。示威者發覺無路可走，防暴警察亦進入廣場，雙方追逐，而廣場內仍有普通市民，場面混亂。

沙田衝突中，警方共拘捕 47 人，其中包括涉咬斷警方手指的香港大學應屆畢業生，他被暫控襲警、蓄意傷人等控罪。（余俊亮攝）

「入商場是不需要的，那是唯一通往鐵路站的出入口。警察不理條例走入私人地方，圍住新城市，大家無路可走，對示威者來說壓力很大，我覺得反抗合理。這也相關政府一直沒有回應五大訴求，造成警民衝突。」這個居於沙田多年的街坊說：「人生中第一次見到沙田變成這樣。」

衝突當晚，吳海光亦看到沙田街坊互助的一面，「看到瀝源邨有市民拋手套、保鮮紙和雨傘落地，感覺樓上街坊都睇唔過眼。」他自言草根，多年來覺得沙田規劃較好，街坊生活尚可，公民意識亦強。「沙田人質素很高。」

反修訂運動的遊行人士認為，政府未有確切撤回修訂草案，亦未回應設6.12獨立調查委員會、撤控及撤回暴動定性等訴求。（盧翊銘攝）

反對運動聲音一定有 「這是自由社會」

有別於以往運動，反修例運動非以長時間佔領路段向政府表達訴求，六月至今每個星期都有不同由網民號召的遊行、集會和行動，要求政府確切撤回修訂，以及回應就6.12衝突設獨立調查委員會、撤回暴動定性和撤控等訴求。

一些曾見證六四鎮壓的聲音常說「見好就收」，認為既然特首林鄭月娥已提出「暫緩」及「壽終正寢」，延續運動只是對香港不利。「一定有人這樣想，這是他的自由，但一個人自己有立場，堅持對的就去做，你今天不支持，下一代就會受返。」吳海光說，身邊不乏反對這場運動的同齡人，「年紀愈大愈固執，好似我們一樣都會堅持到底，香港始終是自由社會。」

「你說做岳飛好還是秦檜好？一個流芳百世，一個遺臭萬年，你可以自己選擇。但當你生活改善，人生質素有沒有變好？」

「做岳飛好還是秦檜好？」

反修例運動持續近一個半月，有年青人自殺前遺下反修例訊息，亦有許多人在討論區表示疲累，無法再堅持。「八九六四30年了，我們一樣去平反，長路漫漫，一定要堅持。我預了有生之年，六四也不會被平反。但我希望大陸政治進步。」吳海光說： 「唯一能做的就是堅持，不能轉駄，不要看風駛𢃇，否則更打擊自己。」

當年曾聯署聲援天安門學生的人們，有人轉駄，有人加入建制，最為人熟悉莫過於民政事務局局長劉江華。「這些事並無利益，唯一是可以改變社會現狀，令下一代更好。每人想法不同，你說做岳飛好還是秦檜好？一個流芳百世，一個遺臭萬年，你可以自己選擇。但當你生活改善，人生質素有沒有變好？」吳海光已經作出自己的選擇。「我或許時日無多，將來日子是年青人的。有生之年，行到我就支持。」