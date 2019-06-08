【逃犯條例】六四標語疑遭商場河蟹　坑口裝修舖再貼6.9遊行標語

商戶張貼平反六四標語被「河蟹」？近日，坑口富寧商場一間工程公司，於店舖玻璃門張貼標語，支持明日（6月9日）民陣舉辦的反修訂《逃犯條例》遊行。該店於六四當日，亦在易拉架貼上「89牢記六四」的平反標語，卻被管理公司指佔用公眾地方，要求他們將相關物品搬離。將軍澳民注關注組成員陳耀初指，當時只得工程公司被發警告信，其他違規商戶則未被控告，質疑是否有人因標語題材作「審查」。
6．9上街，冇錢派，冇飯食，冇車坐，冇有怕，休市上街，無懼打壓，6．9上為子孫上街，反送中。
位於坑口富寧商場的「洋江工程」，近日於門外張貼支持明日（6月9日）反對修訂《逃犯條例》的大遊行。（陳諾希攝）
早於六四當日，該公司將平反標語貼在「易拉架」，卻被物業管理公司指他佔用公眾地方，將相關物品搬離。（將軍澳民注關注組成員陳耀初提供圖片）
玻璃門貼「6‧9上街」標語撐遊行
位於坑口富寧商場的「洋江工程」，近日於門外張貼支持明日（6月9日）反對修訂《逃犯條例》的大遊行，貼在門外的大字報寫有「6月9日上街，冇錢派，冇飯食，冇車坐，冇有怕，休市上街，無懼打壓，6月9日上為子孫上街，反送中。」
易拉架貼「89牢記六四」標語 物管人員深夜貼警告信
將軍澳民注關注組成員陳耀初表示，該間工程公司門外一直擺有易拉架，其間未有被人通知搬離。六四當日下午，該公司的易拉架貼有一張黑底白字標語「89牢記六四」。
至六月五日，陳耀初行經上址，他發現工程公司的易拉架上，貼有一張由物業管理公司發出的告示，指該公司於公眾地方擺放雜物，需要將有關物品搬離，否則管業處會安排清理，並可能向有物主收取所需費用。
社區主任陳耀初：點解其他商戶冇收警告？
「我時都覺得奇怪，六四貼完標語，6月5號就收到張咁嘅告示！」陳耀初指，當時他查看商場其他地方，發現有其他商戶將雜品放在走廊，為何只得工程公司被指違規，「點解其他（商戶雜物）唔使收，又冇收到警告呢？」陳指，平時商戶都有將雜物放外，惟獨六四標語貼出後，工程公司就被人警告。
管理公司搣去警告信 改用發信形式通知
事發後，陳耀初向工程公司老闆了解，對方指知悉事件。管理公司回覆陳的查詢指，管理處夜班職員於6月5日晚上貼出警告信，之後有人於6月6日早上，派員撕去貼在易拉架上的警告信，之後改用信形式通知商戶，將個人物品收回店內。香港01正向富寧物業管理有限公司查詢有關事件。