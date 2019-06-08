【逃犯條例】六四標語疑遭商場河蟹　坑口裝修舖再貼6.9遊行標語

商戶張貼平反六四標語被「河蟹」？近日，坑口富寧商場一間工程公司，於店舖玻璃門張貼標語，支持明日（6月9日）民陣舉辦的反修訂《逃犯條例》遊行。該店於六四當日，亦在易拉架貼上「89牢記六四」的平反標語，卻被管理公司指佔用公眾地方，要求他們將相關物品搬離。將軍澳民注關注組成員陳耀初指，當時只得工程公司被發警告信，其他違規商戶則未被控告，質疑是否有人因標語題材作「審查」。

6．9上街，冇錢派，冇飯食，冇車坐，冇有怕，休市上街，無懼打壓，6．9上為子孫上街，反送中。

早於六四當日，該公司將平反標語貼在「易拉架」，卻被物業管理公司指他佔用公眾地方，將相關物品搬離。（將軍澳民注關注組成員陳耀初提供圖片）

玻璃門貼「6‧9上街」標語撐遊行

位於坑口富寧商場的「洋江工程」，近日於門外張貼支持明日（6月9日）反對修訂《逃犯條例》的大遊行，貼在門外的大字報寫有「6月9日上街，冇錢派，冇飯食，冇車坐，冇有怕，休市上街，無懼打壓，6月9日上為子孫上街，反送中。」

易拉架貼「89牢記六四」標語 物管人員深夜貼警告信

將軍澳民注關注組成員陳耀初表示，該間工程公司門外一直擺有易拉架，其間未有被人通知搬離。六四當日下午，該公司的易拉架貼有一張黑底白字標語「89牢記六四」。

至六月五日，陳耀初行經上址，他發現工程公司的易拉架上，貼有一張由物業管理公司發出的告示，指該公司於公眾地方擺放雜物，需要將有關物品搬離，否則管業處會安排清理，並可能向有物主收取所需費用。