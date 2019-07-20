【逃犯條例】旅遊及珠寶業界嘆衝擊令訪港旅客卻步　影響購物意慾

《逃犯條例》修訂爭議持續，遊行、衝突在各區遍地開花。有旅遊及珠寶業界代表今（20日）出席電台節目時提到，受遊行示威影響，訪港旅客減少，也影響他們的購物意慾。 而建造業代表就認為，當中7月1日的立法會衝擊事件影響最大，事件令議會暫停、無法批准撥款，直接令建造業失去部分工作機會；現時的情況是令立場相反的雙方對立關係不斷加劇，反問「大家係唔係應一人退一步？」

逃犯條例修訂爭議持續，各區屢現衝突場面。（資料圖片/李澤彤攝）

香港旅行社東主協會會長葉慶寧在商台節目《政經星期六》稱，旅遊行業其實經不起考驗，任何風吹草動都會影響到旅客的決定。他提到，不少人都是在數個月前決定旅程，所以在6月期間旅遊業受到影響較少。然而隨著後期示威活動愈演愈烈，不少遊客轉為到附近的東南亞或其他地方停留。

旅遊業界促政府先緩和社會氣氛

葉慶寧認為，入境旅客減少是第一波，其後亦導致旅遊巴司機、導遊「無工開」；他稱業界都希望政府能盡快解決條例修訂風波，「愈快愈好」，直言現時的境況對香港無好處，建議政府應先緩和社會氣氛，再解決問題。

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌就指，珠寶業界去年已開始受貿易戰、人民幣貶值影響，直言是生意難做。但幸好在今年第一季生意已慢慢重回正軌，第二季初更平穩上揚，錄得單數字增長。然而一踏入六月，據業界消息稱已有超過10%負增長。

他認為，在香港做生意本應見慣示威遊行，而過去遊客都將活動當成觀光；然而假若訴諸暴力，會將遊客想閒逛的心情一掃而空，也影響銷情。他又指暑假檔期本應是內地客消費者的旺季，如果示威持續，業界除擔心事態發展，亦憂對業界帶來影響。

建造業形容情況「絕望」

建造業大聯盟成員伍新華就提到，建造業與議會息息相關，他指每年要有2500億元才能養活40萬從業員，而當中1200億由政府提供。他同樣提到，過去受佔領行動、立法會拉布影響，業界已受到極大衝擊；近年工務小組撥款開始加快進度，但卻又遇上7月1日的立法會衝擊事件，立法會無法開會，他直言情況是絕望、大失預算。

他認為，香港推崇包容、自由民主，讓不同人有不同想法，雖然支持表達意見，但認為不應訴諸暴力。他又指，現時的情況是令立場相反的雙方對立關係不斷加劇，反問「大家係唔係應一人退一步？」