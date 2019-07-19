【逃犯條例】回流銀髪族絕食、針刺手寓學生之痛　議員苦勸別自殘

59歲的李克裘，兩天前開始坐在政府總部門外絕食，至今已逾48小時。眼見政府對示威訴求仍無動於衷，他決定將行動「升級」，自行帶來數盒「大頭針」，打算每過半小時就將一支針刺進自己身體，直至絕食行動完結為止。 有立法會議員、發起絕食行動的好鄰舍北區教會紛紛勸他放棄自殘：郭家麒醫生為他帶來一袋醫用針筒，務求將傷害減到最低；早前絕食逾170小時的馬屎埔陳伯也到場，聲淚俱下勸退他不要做傻事。 特地從加拿大回港、打算為運動出一分力的李克裘只淡淡然地說，「針刺上去是很痛，但那種痛，比起學生被警察打、有人的喪親之痛，我這種皮毛之苦，算得上是甚麼？」 攝影：王譯揚

立法會議員勸說放棄自殘

李克裘在星期三銀髮族遊行後開始絕食，從今天（19日）下午起，他每半小時在身上刺上一支針，直至明日（20日）為止。擔心他的人陸續來了，他們紛紛勸說他改用傷害較少的抗爭方法。與李克裘碰面時，他原本身上插上的兩支大頭針已消失，兩臂只剩下一條條血痕。立法會議員張超雄坐在李克裘旁邊，說：「郭家麒醫生剛剛來探望過他，說大頭針有機會導致感染發膿，為他拿來了別的醫藥用針頭。」然後有人就拿了一袋消毒藥水、棉花及藥用針筒過來，為他清理傷口。張超雄一臉憂心，「聽醫生話，不要用大頭針了。」

他聽從勸說，除下大頭針，兩臂露出一條條血痕。

絕食陳伯聲淚俱下勸退

下午5時多，曾絕食逾170小時的陳基裘（陳伯）從港鐵站特地走過來，甫坐下，就一手緊握李克裘雙手，「唔好，唔好！這個政府是不仁，你這樣自殘，不值得，你要留返條命！」李克裘反把手搭在陳伯手上，再輕輕拍拍他的手，安慰他：「小小痛苦，不怕。」陳伯多番勸說，李克裘神色仍絲毫不改，陳伯開始急了，他眉頭發愁，雙眼漸漸變紅，年屆73歲的老人大哭了起來，「這是長期鬥爭，你用留住生命去捍衛，不要自殘，你慢慢想，慢慢想呀。」陳伯聲音變得沙啞，繼續哀求，「你令我傷心，我求求你不要傷害自己，這個政府不仁不義，不值得...」

陳伯（右）從港鐵站特地走過來，勸退李克裘（左）自殘行動，一度聲淚俱下。

旁邊有前來探望的人不忍心，勸說李克裘先把針筒拔掉，陳伯才微微放下心，但仍久久不願離去。李克裘說，陳伯得知他加入絕食後，時時記心他身體情況，但兩人絕食地點有一段距離，陳伯卻堅持每晚從海富中心旁走到添美道，一晚至少來回幾趟。李克裘不忍一個絕食老人四處奔走，只好聽話加入好鄰舍教會的絕食行列，由醫生定期監察健康情況。

被刺痛不及喪親之痛

問李克裘，把大頭針刺進手臂，痛嗎？他搖搖頭，「我以絕食及刺針以表示支持年輕人，被針刺上去是很痛，但那種痛，比起學生被警察打、有人的喪親之痛，我這種皮毛痛苦，算得上是甚麼？」他有三名子女，跟運動裏的人年紀相約，痛苦感同身受。大頭針刺下肉身，痛的卻是人心。

從今天（19日）下午起，他每半小時在身上刺上一支針，直至明日（20日）為止。

被刺痛不及喪親之痛

問李克裘，把大頭針刺進手臂，痛嗎？他搖搖頭，「我以絕食及刺針以表示支持年輕人，被針刺上去是很痛，但那種痛，比起學生被警察打、有人的喪親之痛，我這種皮毛痛苦，算得上是甚麼？」他有三名子女，跟運動裏的人年紀相約，痛苦感同身受。大頭針刺下肉身，痛卻是人心。

加拿大國慶 回看香港感痛心

7月1日，這個日子對今年59歲的李克裘有兩重意義。1979年，他一家憂慮香港主權，遂舉家移民到加拿大，打算從此就能過上好日子。40年後的7月1日，他在加國家中看見香港有示威者因衝擊立法會被捕，心如刀割。

40年前他決定離開；40年後他決定回來。當時他不假思索買下機票以盡快回港。7月22日，他橫跨整個太平洋回到他心繫的家，並決定絕食72小時明志。

眼見政府對示威訴求仍無動於衷，他決定將行動「升級」，自行帶來數盒「大頭針」，打算每過半小時就將一支針刺進自己身體。

不忿銀髮族遊行被罵 被絕食啟發明志

「我有個決心是要回來，要為市民發聲。」回港後，59歲的他奔往銀髮族遊行，「本來覺得遊完行也叫出了一分力。」怎料遊行後，他在海富中心天橋上碰到兩名反對遊行的人，對示威者破口大罵，李克裘深感不忿。他剛巧走到天橋盡頭處見到有人絕食明志，於是當晚自己一人跑到政府總部外絕食抗議。

難忘612媽媽喊「放過孩子」

反修訂逃犯條例風波持續超過一個月，李克裘雖早已移民至加拿大，但對相關新聞亦不陌生。 自六月以來，有三個畫面最令他印象深刻。6月12日，警方兩面夾擊向和平示威區、中信大廈外的示威者施放催淚彈。同日，香港媽媽陸錦城對警察大聲喊話要求放過孩子；以及7月1日，年輕示威者衝入立法會後，政府及警方其後對該行為予以強烈譴責。

睹七一加國煙花賀國慶 心牽港青冒死衝立會

那天，李克裘在加拿大安坐電視機前，靜看香港示威新聞。7月1日是香港回歸日，同時亦是加拿大國慶，煙花在窗外盛放得燦爛，但李克裘想起香港青年決意斷送前途及性命，又想起因修例爭議而引發的自殺潮，心碎滿一地，「我好不捨得，好傷感，為何年輕人大好青春要卻犧牲了自己？」

7月22日，他橫跨整個太平洋回到他心繫的家，並決定絕食72小時明志，預計將於下周三（23日）離開香港。

要求設獨立委員會、撤回修例草案

李克裘想藉絕食，向政府提出訴求。2010年，在他身處的加拿大發生過這樣一件事：G20峰會在多倫多舉行，期間有反全球化示威者在多處示威，破壞商店及燒毀警車。警方採取「灌壺」 （kettling ）戰術在市中心包圍困約千名示威者搜捕，事後甚至曾在無執法令下，突襲闖入大學宿舍逮捕。有關做法被指侵犯人權，備受各方譴責。

直至2016年，安大略省獨立警察審核辦公室裁定，當時下令圍捕的指揮官非法逮捕與失信行為罪名成立。李克裘於是提出疑問，「前線警察是可以執法，但最基本是要公正、按規則辦事，衝入去的人係有罪，但警察掉下記者置於不顧的罪比他們更大。如果有人傷亡，警察如何交代？我們要的不多，只是想林鄭說『撤回』兩字、成立獨立調查委員會，運動中有這麼多人受傷，誰來向他們交代？」

李克裘至今已絕食48小時，大熱天下他額上不時滴汗，他把汗輕輕抹掉，喝一口寶礦力，以仍不徐不疾的說話語調、雙眼堅定有神地說：「這裡是我的出世地，我有責任令它變好，變得更好。」