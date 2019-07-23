【HPV疫苗】內地客向環亞索償逾7000元　案件押至8月底處理

早前疑涉及子宮頸癌九價疫苗水貨針的環亞體檢集團，於上月突然宣布清盤結業。 多名購買注射疫苗療程的內地客，今日（23日）到小額錢債審裁處追討賠償。惟環亞體檢的代表未有到場，而另一被告臻達有限公司則有代表上庭。審判官稱由於小額錢債審裁處仍有處理其他同類案件，將於8月29日一併處理。 來自深圳的苦主稱自己曾向多個部門求助，但未有得到協助及回覆，形容自己為「無頭蒼蠅」。

審裁官於庭上指出由於法庭處理多宗同類案件，其申索原因及被告方相同，故將於8月29日一併處理。根據法庭的資料，今日小額錢債審裁處仍有另外四宗向環亞體檢追討賠償的案件。

根據索償書的內容，幾名申請人分別向索償7,200港元的款項，包括600元的訂全及6600元的尾數款項。案件的被告人為環亞體檢、其公司董事吳惠茵及周演明，及臻達商業顧問有限公司。環亞體檢未有派人到場，臻達商業顧問有限公司則有代表上庭，惟他向記者表示自己只為環亞處理文書事務。

吳小姐（中）形容自己猶如無頭蒼蠅，難向本港部門求助。(張嘉敏攝)

來自深圳的吳小姐稱早前已接種一針子宮頸癌的疫苗，惟其後環亞體檢宣布結業，令她無法繼續療程。她早前曾就事件分別向海關、衞生署及消委會投訴，當中衞生署曾向其表示會於7月5日前，通知其疫苗報告，惟至今未有得到任何回覆。

受害人：我們猶如「無頭蒼蠅」

她稱環亞體檢從未派出員工交代事件，而自己為處理事件已第三度請假來港，形容自己猶如「無頭蒼蠅」，但直言會就事件追究到底。她又指，事發後未能聯絡到涉事的內地中介公司，惟於其網站顯示公司仍有代理香港疫苗服務，擔心會令更多內地人受騙。

至於同樣來自深圳的謝小姐與其姐姐，同時獲授權代表其父母向環亞體檢有限公司追討賠償。謝小姐稱四人共支付逾兩萬元人民幣，並已注射一針疫苗。她稱自己未有收到任何退款，坦言對事件感到失望，擔心注射的疫苗對身體有害。