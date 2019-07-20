【721遊行】警方記者會出示危險品相片　籲市民慎重考慮周日行程

政府擬修訂《逃犯條例》引發連場大型示威和不合作運動。民間人權陣線明日（21日）發起遊行，警方今日下午約4時舉行記者會，公布有關遊行的人群管理及特別交通措施。警察公共關係科總警司謝振中表示，有網民提議偏離路線及攻擊性武器，警方又展示早前在公眾活動檢獲的鐵枝、磚頭相片，呼籲遊行人士以自身安全為首要考慮，有危險要立即離開；有意前往當區者，慎重考慮行程。 惟被問及警方在荃灣搜獲到的危險品及疑似武器與遊行關係時，當局初時稱屬調查方向，再被追問則表示暫未有確切證據證明兩者相關。

警方記者會上展示早前在公眾活動檢獲的鐵枝、磚頭相片，呼籲遊行人士以自身安全為首要考慮，有危險要立即離開。（鄧穎琳攝）

警方在記者會，出示昨晚在荃灣工廠所搜到的危險品相片。（資料圖片）

民間人權陣線發起周日遊行，但警方在不反對通知書中，否決遊行隊伍進入金鐘、中環範圍，強制將遊行終點設在灣仔修頓球場一帶。公眾集會及遊行上訴委員會今早約4小時聆訊後，維持遊行終點止於灣仔盧押道，不可進入金鐘範圍；但集會時間可延長，由警方要求的晚上9時延長至晚上11時59分。

警方：未有證據證明荃灣武器庫與明日遊行有關

警察公共關係科總警司謝振中指，過去本港遊行均和平、有序及包容，但近日社會氣氛熱烈，有網民提議偏離遊行路線及帶備攻擊性武器；警方早前在公眾活動檢獲的鐵枝、磚頭，昨晚亦在荃灣德士古道142號一棟工業大廈懷疑單位內中，發現到懷疑危險品。

謝強調改動民陣遊行路線不是打壓，而是由公眾安全角度出發。他呼籲遊行人士以自身安全為首要考慮，有危險要立即離開；有意前往當區者，慎重考慮行程。

警察公共關係科總警司謝振中（中）指，改動民陣遊行路線不是打壓，而是由公眾安全角度出發。

「水炮車」料仍未能上場

警方早前曾預計，今年下半年起俗稱「水炮車」的特別人群管制車輛可服役。謝振中回應記者提問時指，有關車輛在短期內仍在訓練過程。至於何時會使用「水炮車」或會否使用顏色液體，他稱屬戰術部署，不會回應。

大批人員今日（20日）凌晨在警察總部外架設巨型水馬。（賴南秋攝）

金鐘設水馬為減少警民衝突

對於灣仔警察總部及金鐘特首辦外已擺放水馬陣，謝振中主動解釋，警方在金鐘一帶加設大批大型水馬，是希望讓警員與示威者之間有安全距離，盡量減少雙方衝突，他呼籲明日示威者別嘗試衝擊或跨越水馬，否則會對他們的人生安全造成嚴重影響。謝振中認為，警員無原因要在市民和平有序表達意見時使用任何武力，惟若有人衝擊警方防線或襲擊警察時，警察在選擇下只能使用適當武力。