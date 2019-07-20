【逃犯條例】曾德成、蔡素玉現身建制集會 　稱不認同政府為暴政

港府修訂《逃犯條例》掀起社會紛爭，多次引發警民衝突。建制派繼上月底發起撐警集會後，再於今日（20日）發起「守護香港」集會。 前民政事務局局長曾德成及前立法會議員蔡素玉均到場參與集會。蔡素玉稱，出席集會為代表「沉默的多數」，希望令社會明白他們反對暴力。她稱警方行動克制，又指雖然政府部分政策做得不好，「但不至於要死，唔覺得政府係暴政。」曾德成則稱希望社會能夠有理性對話。

前民政事務局局長曾德成（中）促請社會各界理性對話。（張嘉敏攝）

由建制派議員發起的「守護香港」集會於下午5時開始，前立法會議員蔡素玉於約4時到達添馬公園。她稱自己上月底的撐警集會亦有到場，更稱當日冒雨留到集會完結。她指今日再次出席集會為代表「沉默的多數」，希望讓社會知道大多數人不認同暴力行為。她續稱不認同警方行動暴力，形容行為「克制」，「警察做錯咗咩嘢？」至於上月底的撐警集會出現衝突場面，她稱當日出席者和平表達意見，「到底係佢走嚟衝突，定係我哋走去搞衝突？」

蔡素玉表示，出席集會為代表「沉默的多數」，希望令社會明白他們反對暴力。（張嘉敏攝）

至於政府施政備受批評，更被形容為「暴政」，蔡素玉承認政府部分政策「做得唔好、做得不夠、諮詢不足」，但不認為屬於暴政，「不至於要死。」

同行亦有民政事務局前局長曾德成，他稱社會最重要理性對話，「有咩唔啱咪傾到啱。」