【逃犯條例】反修例年輕人參與建制集會：因不認同現時示威方式

港府修訂《逃犯條例》掀起社會紛爭，多次引發警民衝突。建制派繼上月底發起撐警集會後，再於今日（20日）發起「守護香港」集會。 有從天水圍到場參與集會的市民稱，自己屬於天水圍的義工團體，經由朋友通知到場集會。被問及集會原因時，她僅稱為「反對恐怖的暴力。」出席集會亦有二十多歲的年輕人何小姐，她稱自己立場為反對修例，但有感近日示威行動的焦點有所改變，不認同示威者的表達方式。

有市民帶同小朋友出席集會。（方家遠攝）

建制派立法會議員何君堯曾於上月舉行撐警集會，惟有參與集會人士以粗言穢語辱罵在場記者，並向記者施襲。多名建制派議員今日再於添馬公園發起集會，集會於下午5時開始，於約4時多已有不少穿著白衣人士到場，不少人手持「警察加油」、「香港加油」的標語；現場亦有人豎起不同親建制團隊的橫額。

有參與集會的市民與警員合照。（張嘉敏攝）

居於天水圍的黃太帶同分別年約7歲及12歲的子女到場，她稱社團的朋友於周五晚上通知她於今日到場出席集會，「叫我哋支持香港警察」，又指自己屬於「天水圍義工團」的一員。被問及知否集會目的，她僅稱為「反對恐怖暴力」，又稱自己從新聞片段看到衝突場面感到難過，稱目睹警察被打，希望他們加油。

她稱有車接送到中環，然後步行到添馬公園。她稱自己不怕集會地點遙遠及天氣惡劣，「為咗香港和平，要爭取香港的自由。」其後她原打算叫同行朋友受訪，惟其朋友獲知記者身份後，向黃太稱不要向記者透露太多，而黃太亦拒絕上鏡。

吳先生與太太及3歲女兒到場。（張嘉敏攝） 另一名參與集會、任職飲食業的吳先生，帶同太太及3歲女兒到場。他稱不支持暴力行為，警察行為目的是維護法治，「就算邊一邊打都唔應該。」他稱自己未有出席上月底的撐警集會，但目睹近日的新聞片段感到難過，故決定參與是次集會，「相信香港仲有法治，但唔可以再縱容呢啲人」。至於對修例的立場，他稱自己有留意相關新聞，惟「作為小市民唔關心呢啲嘢」。他又稱自己不明白修例的事宜，「都唔明白點解咁多人出嚟反修例。」他認為反對人士可以選票等方法表達訴求，不應作出衝擊行為。他續稱自己於10年前從印尼回流香港，「嗰時香港好好」，認為不明白為何會官逼民反，「喺香港做官都冇咩尊嚴。」

現場亦有年輕人參與集會，二十多歲的何小姐不願上鏡，惟稱自己同樣反對政府修例，惟認為近日示威活動的焦點轉移，稱不希望見到暴力事件，認為應理性表達意見。她又稱身邊不少朋友均有參與反修例的活動，坦言大家明白對方的立場，會較少於朋友間討論相關事件。