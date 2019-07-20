【721遊行】警方封閉灣仔13條橫街　灣仔書展會否受影響？

一年一度的香港書展由本周三（17日）至下周二（23日）在灣仔會議展覽中心舉行，而民陣明日（21日）舉行的反修訂《逃犯條例》遊行終點，被警方強制設在灣仔修頓球場一帶。被問到警方有何部署處理大批遊行人士及前往書展的市民，港島總區高級警司（行動）吳樂俊指，會有警員留意人流情況，警方會保持溝通，又表示目前未見到有任何原因需要取消書展。

【721遊行】遊行路線只限由維園至灣仔修頓球場附近。（鄧穎琳攝）

警方表示，參與民陣發起遊行的市民，明日可透過銅鑼灣及天后入口進入維園球場，暫定民陣會先在下午3時在維園舉行為期約半小時集會，遊行料於下午3時半正式起步，但若人數過多，將安排遊行隊伍提早出發。

遊行路線：高士威道＞禮頓道＞伊榮街＞邊寧頓街＞怡和街＞軒尼詩道＞盧押道與莊士敦道交界。



↓↓↓ 為配合民陣明日遊行，警方明日將分階段實施封路安排。↓↓↓

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港島總區行動部高級警司吳樂俊。（鄧穎琳攝）

警方將聯絡港鐵加班次 遊行人士莊士敦道​離開

港島總區行動部高級警司吳樂俊指，遊行隊伍將集中使用西行線及部分電車線，東行線則盡量預留緊急車輛及普通車輛使用。他稱，警方會與港鐵聯絡，包括要求港鐵按情況增加班次疏導人流；而警方亦會封閉莊士敦道附近共13條橫街，方便遊行人士離開，即使塞車，市民仍可選擇步行至跑馬地方向離開。他提醒，是次遊行路線部分路段或有「樽頸」，呼籲遊行人士屆時耐心等候，聽從警方及糾察呼籲。

對於政府上月30日要求灣仔會展關閉，以便安排翌日7月1日回歸紀念日官方活動的保安，令舉行中的寵物用品展及家居博覽腰斬。被問及書展會否有可能都中斷，吳樂俊指，暫時見不到有任何原因或與人群管制有關的原因需要取消書展。