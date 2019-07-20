【721遊行】港鐵金鐘站大堂CCTV提早貼膠膜　港鐵：7月初被噴黑油

修訂《逃犯條例》爭議持續，風波至今仍未平息。近期部分警民衝突，多處的閉路電視（CCTV）鏡頭曾被破壞或噴黑。《香港01》記者今日（20日）下午發現，港鐵金鐘站大堂的多部閉路電視鏡頭，已用透明膠膜包裹，未知是否與民間人權陣線明日（20日）再次發起遊行，港鐵所作出相關部署。 港鐵就事件回覆《香港01》指，由於金鐘站出入口位置的閉路電視鏡頭，於7月初曾被噴上黑色油漆，故職員最近在設備上加上膠膜用作保護。

民陣明日再次發起遊行，港鐵表示得悉相關公眾活動，將密切留意車站情況靈活調配人手及維持秩序。（資料圖片）

灣仔站閉路電視鏡頭未見「被包」

民間人權陣線明日再次發起遊行，原訂遊行路線由維園出發至中環遮打道終審法院。惟民陣其後收到警方發出的不反對通知書，被嚴格限制遊行隊伍須在灣仔莊士敦道及盧押道交界為終點，不可前往金鐘及中環。

遊行前夕，《香港01》記者今日下午發現，港鐵金鐘站大堂，包括閘內及閘外範圍，約有10多部閉路電視鏡頭，已用透明膠膜包裹；截至下午，灣仔站則未見有類似情況。

港鐵金鐘站車站大堂範圍，約有10多部閉路電視鏡頭被膠膜包裹。（黃偉倫攝）

港鐵：已報案查金鐘站CCTV被噴黑

港鐵回覆《香港01》表示，7月初車站職員例行檢查期間，發現有4支位於金鐘站A及C出入口的閉路電視鏡頭被噴上黑色油漆，故職員最近在設備上加上膠膜用作保護，且就上次事件經已交由警方處理。

至於因應民陣明日發起遊行，港鐵則表示留意到相關的公眾活動，會致力維持車站運作安全及順暢，並密切留意車站情況，靈活調配人手及維持秩序。