【逃犯條例】社福界逾千名社工靜默遊行　控訴政府拒回應民意

反修例風波持續，社福界今(21日)舉行「社工受夠了」靜默遊行，由修頓球場步往政總外公民廣場，逾千名身穿黑衣的社工參加，大會表示，社福界非政府「補鑊」工具，批評特首林鄭月娥無正視民間訴求，反而卸膊將社會負面情緒，交予社福界解決，業界已忍無可忍。遊行隊伍行至終點，大會宣布共有4,000人參與。

社福界今日發起「社工受夠了」靜默遊行。（盧翊銘攝）

社工靜默遊行由社工復興運動、邵家臻及張超雄議辦處、社會福利機構員工會及社總共同發起，遊行隊伍於上午11時在修頓球場集合，並於11時15分出發。遊行龍頭手持印有寫上「林鄭卸膊/社工頻撲/態度惡哽/忍無可忍」的特首剪影頭像直幡，循軒尼詩道單邊西行線前進，不少參與社工則帶同沙灘波抗議，諷刺港府將問題卸責，令社工淪為政治工具，又明言輔導服務不能解決問題，要求「政治問題、政治解決」。

修例風波牽連甚廣 長者易與家人口角

梁先生任職長者社區中心，他認為今次反修例風波擾攘多時，牽連甚廣，影響層面是社會整體大眾情緒，以長者為例，由於不少老友記接收的訊息較為單一，「佢哋多數睇大台，坐喺度就指住個電視機鬧」，惟每當有老人家提出相反意見，兩邊陣營容易產生口角，需要從中調停及疏導。

他斥責政府拒回應民間五大訴求，反借社福界「過橋」，做法不負責任，「有事就鍾無艷、冇事就夏迎春」。

殘疾學員有累積情緒 社工憂學員情緒爆煲

從事殘疾人士精神健康服務的林先生則指，社福界日常工作繁重，亦需處理不同個案，但今次事件上，殘疾學員亦會累積情緒，他憂慮隨著事態發展下去，會釀成學員之間的意見衝突，亦擔心他們情緒爆煲。他又認為，不少社工在正職以外，亦自發以公餘時間走到遊行前線支援，或於網上搜索萌生自殺念頭市民，他直言對政府的不負責任感到憤怒，「點解政府唔自己執返個爛攤子？要社工承擔？」

張國柱指不少社工已 自發補位提供情緒支援

社福界前立法會議員張國柱發言時表示，今次社工於反修例風波受夠了，他指，不少社工日以繼夜、夜以繼日、自發補位，提供情緒支援，「因為大家知道不可遺留任何一人」，他認為政府需盡快成立獨查委員會化解紛爭，「社工想做，但唔想係依家咁做，政府一定要做啲嘢。」他又表示，社工雖非維穩工具，但服務使用者詢問意見時，前線均願意伸援手，亦會中肯陳述事實，並交由服務使用者作最後判斷。