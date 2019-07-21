【逃犯條例】陳伯到警總報案後再絶食　要求與盧偉聰對話

民陣將於今日(7月21日)下午發起反修訂《逃犯條例》的遊行。早前於金鐘絕食的陳伯（陳基裘），今日聯同另外兩位絕食者遊行至灣仔警察總部報案，稱要控訴警務處處長盧偉聰知法犯法，更要求他出來交代。陳伯其後在警總外絕食，稱會絕食至盧偉聰願意對話為止。 攝影：黃桂桂

陳伯：盧偉聰要負責

早上9時15分左右，73歲的陳伯連同其女兒琳琳，及另一絕食者黃先生舉起紙牌，由金鐘海富中心步行至灣仔警察總部，要求盧偉聰出來向市民交代。陳伯說：「現在是非常時期，即將擦槍走火，唔可以唔走出嚟！盧偉聰作為警務處處長，發生咩事佢要負責！」

早上9時15分左右，73歲的陳伯連同其女兒琳琳，及另一絕食者黃先生，由金鐘海富中心步行至灣仔警察總部。(黃桂桂攝)

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陳伯約9時30分進入報案室，半小時後出來。陳伯稱他在報案室控訴盧偉聰知法犯法，挑起群眾與警察之間的鬥爭，指使警員使用過分武力鎮壓市民。琳琳說，警員聽到陳伯訴求後，問他：「你係咪要投訴？」陳伯則堅持說要報案。在報案室內，警員按程序處理，登記陳伯個人資料，說會稍後跟進，並將案件列作雜項處理。

陳伯報案控訴盧偉聰挑起群眾與警察之間的鬥爭，指使警員使用過分武力鎮壓市民，警員按程序登記陳伯個人資料，將案件列作雜項處理。(黃桂桂攝)

陳伯激動控訴：「依家死咗4個仲唔夠？仲要再死人？盧偉聰再唔落嚟同市民交代就會成為社會罪人，你揹得起呢個罪名咩？依家風高浪急，已經不能再等。市民點樣暴力，都係政府逼出嚟嘅！」

陳伯激動控訴，指盧偉聰再不向市民交代，就會成為社會罪人。(黃桂桂攝)

警總外重新絕食

其後陳伯步行至警總軒尼詩道道對面的東曦大廈旁空地絕食，等待迎接於上午遊行的社福界隊伍。待遊行隊伍一過，他便會到警總旁的軒尼詩道天橋底位置繼續絕食。

三名絕食者在東曦大廈旁空地絕食，等待迎接社福界的遊行隊伍。(黃桂桂攝)

陳伯稱，自星期一（15日）絕食者們苦行上禮賓府後，他由於有更重要的事要做，即要應付有關警務處容許速龍小隊不展示編號的司法覆核案，開始進行階段性絕食。他昨天（20日）回家後有適量進食，今日會在警總外重新開始絕食，直至盧偉聰出來與他對話為止。