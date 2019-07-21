【逃犯條例】朱凱廸指示威最終變成激進行動　憂難贏得民心

就修訂《逃犯條例》，本港連番出現示威行動。立法會議員朱凱廸今日（21日）在港台節目時指出，近日本港多次的抗爭活動已扼殺了政府修例建議。他認為，自2003年的23條立法被叫停後，今次的行動與全世界都能看見，這是中央控制本港的最大一次失敗經驗。（was perceived by the world as the biggest failure of the Chinese communist party to tighten its grip on Hong Kong.） 他又指，修訂《逃犯條例》只是導火線，但歸根究底是因為香港缺乏自由民主，因此，這場運動應轉化為更廣泛及具體及民主抗爭。

朱凱廸認為，在這場運動中，應轉化為更廣泛及具體及民主抗爭。（資料圖片）

朱凱廸指出，對於能在這場運動參與其中，感到很自豪。不過，他稱政府至今仍未能滿足市民的訴求，除了條例至今仍未被撤回、警察的行動仍未有獨立調查外，更無官員因此被罷免。不過，他說仍然有信心面對未來的挑戰。

不否定激進行動力量

他表示，過去曾有接近逾200萬人上街，接近整個城市的四分一人口。他相信，若香港有主權，政府會立即崩潰。

他又指，當初大批市民和平上街，仍然難以改變政府的決定，使示威最終要變成激進行動。他說，他並不否認激進行動的力量，但他仍然擔心，相關舉動可能會更難贏得民心。

應轉化為民主抗爭

他又指，北京希望全面控制香港，未能履行《基本法》所規定的普選權。自雨傘運動後，不少立法會議員及候選人被取消資格。他認為，修訂《逃犯條例》只是導火線，但歸根究底是因為香港缺乏自由民主。

他表示，在本月1日，有示威者佔領立法會大樓時曾宣讀宣言，當中曾提及解散現任實施雙普選等。他認為，在這場運動中，應轉化為更廣泛及具體及民主抗爭。