【逃犯條例】朱凱廸指示威最終變成激進行動　憂難贏得民心

就修訂《逃犯條例》,本港連番出現示威行動。立法會議員朱凱廸今日(21日)在港台節目時指出,近日本港多次的抗爭活動已扼殺了政府修例建議。他認為,自2003年的23條立法被叫停後,今次的行動與全世界都能看見,這是中央控制本港的最大一次失敗經驗。(was perceived by the world as the biggest failure of the Chinese communist party to tighten its grip on Hong Kong.)

他又指,修訂《逃犯條例》只是導火線,但歸根究底是因為香港缺乏自由民主,因此,這場運動應轉化為更廣泛及具體及民主抗爭。