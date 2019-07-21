【721遊行】遊行市民回應未來與政府博奕：不合作運動及衝擊升級

反對修訂《逃犯條例》的示威持續逾月，縱使大批市民在多次遊行上街表達不滿，但港府只是宣布修例「完全失敗」及 條例「壽終正寢」，未有具體回應成立獨立調查委員會及撤回修例等訴求，令人關注市民未來如何繼續與政府博奕？ 部分參與遊行的市民相信，有些反修例人士行動或會升級，如採取不合作運動及不排除出現更激烈的衝擊行動，因此希望港府可以盡快出來向公眾交代，以免民怨進一步升溫。

歐陽小姐指，如日後政府仍不作出回應，市民應發起更多不合作運動。(鄭翠碧攝)

發起更多不合作運動抗爭

今年20歲出頭的歐陽小姐稱，近來每次民陣舉辦的遊行都有參與，要求政府正式撤回逃犯條例、成立獨立調查委員會，「我覺得（警察）要再train（訓練）過！」她認為，如日後政府仍不作出回應，便應發起更多不合作運動，「按能力自己參加。」而她也會繼續參與抗爭，「個個禮拜行，身體好呀嘛！唔行唔舒服喎𠵱家！」

她亦表示，示威者行動升級是源於政府一直沒有回應訴求，形容林鄭月娥最新的回應就如錄音機一樣，「講完等於無講。」

政治事件須由政府解決

接近70歲的梁先生就稱，近月已參加約7次遊行，一直堅持是因想支持年輕人，「如果唔係就好似孤立咗佢哋咁。」他不認同警察在沙田新城市廣場的驅散行動，認為當天的示威者無路可走，所作出的舉動，只是保護自己，「佢（示威者）揸住啲遮咋嘛，但警察唔同，有盾牌、警棍、胡椒噴霧，𠵱家啲裝備，根本都唔對等，你話佢圍住你打，點打？係冇得打㗎嘛！」

他稱，理解有年輕的示威者認為遊行已無用，於是轉用其他方法爭取，並予以十分體諒，「他們付上前途、生命，唔係為自己，係為香港。」他形容，示威者可稱為「破壞王」，但絕非「暴徒」。他補充，政治事件必須由政府解決，認為政府應出來回應，如政府不回應，他會堅持遊行，「雖然我覺得無用，但我對得住自己。」

料示威者行動更激進：有人一定會去金鐘

市民周先生希望參與遊行，以示支持青年，相信未來示威者的行動或會更為激進，但他認為，政府在連月來都沒有聆聽人民的聲音，如有升級行動，都會理解，「如果唔係咁做，可能之後乜都無晒，比現在更失去得多。」他批評警方今次強行縮短遊行路線，「都冇用㗎，可以肯定一句，轉頭一定有人會去金鐘。」

周先生今日帶同首次參與遊行的9歲女兒參與，稱是因希望讓女兒知道民主是要自己出來爭取。他指，因今次遊行路線較短，就希望帶同女兒參與，到達灣仔後就會離開。他直言，如政府願意撤回條例及成立獨立調查委員會，相信很多人都會「下火」，不再出來遊行。