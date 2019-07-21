麝鳳蝶屬非常罕見品種　曾在港長時間失去蹤影　5月首現鳳園

環保協進會鳳園蝴蝶保育區（鳳園）今日（21日）主辦「第15屆香港觀碟大賽2019」。環保協進會指出，於今年5月期間，鳳園蝴蝶區首次記錄到麝鳳蝶（Byasa alcinous）。 該會又說，該蝴蝶品種屬於非常罕見，從前在香港已十分少見，令保育區現時記錄過的蝴蝶品種增至217種，佔全港蝴蝶品種數目近九成。

麝鳳碟屬大型的鳳碟品種，成蝶個體展翅長度約70至90mm。（鳳園蝴蝶保育區提供）

鳳園職員於今年5月23日，首次在鳳園文化及教育中心發現麝鳳碟。環保協進會總幹事邱榮光說，麝鳳碟以往在本港極少被記錄，而在香港島以外的地方，更幾乎未曾被紀錄。

他指出，麝鳳蝶的寄主植物同樣罕見，牠們的棲息地應受到更保護，協會將持續進行蝴蝶生態監察，亦會在鳳園保育區內種植其寄主植林，如長葉馬兜鈴及柔毛長兜鈴。協會說，兩者都是香港原生植物，前者更被載入《香港稀有及珍貴植物》內。

曾一度在港長時間失去蹤影

協會表示，麝鳳蝶屬溫帶蝴蝶品種，在香港分佈範圍主要為香港島海拔較高的林區，飛行緩慢，是本港其中一稱最罕見的鳳蝶科蝴蝶。漁護署亦將麝鳳蝶評為非常罕見的蝴蝶品種。

麝鳳蝶在東亞廣泛地區及東亞地區有其分佈，如中國、台灣、日本等。香港聶高信山、太平山、薄扶林等，亦曾有其記錄。鳳園蝴蝶保育區顧問委員潘瑞輝指出，麝鳳蝶從前在香港十分少見，曾一度在香港長時間失去蹤影，去年只曾在聶高信山有過一次記錄。

長葉馬兜鈴被載入《香港稀有及珍貴植物》內，麝鳳蝶幼蟲取食長葉馬兜鈴及柔毛馬兜鈴。（鳳園蝴蝶保育區提供）

同時，鳳園蝴蝶保育區亦最新出版《鳳園生態系列-風水林植物（大埔及鳳園地區篇）》，介紹了百種風水林植物，提供風水林植物與蝴蝶、生態和人文歷史之間的關係等。