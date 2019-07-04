塘福14年來再現「幸運轆蛺蝶」　惟團體恐明日大嶼破壞蝴蝶熱點

環保團體「綠色力量」於今日（4日）發佈最新的蝴蝶調查結果，調查發現全港12個熱點中，合共紀錄了178種蝴蝶，其中55種屬於「罕見」及「非常罕見」物種，最多物種的熱點為沙頭角，大欖郊野公園及白沙澳，而白沙灣及烏蛟騰更發現4年前首次於香港發現的娜拉波灰蝶。 針對政府明日大嶼初步計畫，綠色力量擔心連結南大嶼的遠期交通幹道會破壞蝴蝶熱點，於4至6月於塘福及水口進行4次初步蝴蝶調查，調查共發現74種蝴蝶，更發現14年來香港官方紀錄中只出現過2次的幸運轆蛺蝶。

單家驊展示於白沙澳及荔枝莊發現的娜拉波灰蝶。（王珮殷攝）

蝴蝶數目保持平穩 反映生態環境未受特別破壞

環保團體綠色力量與香港蜆殼有限公司自2004年起合辦「蜆殼綠趣遊蹤─尋找蝴蝶」，此計劃從2008年起招募市民成為「蝴蝶普查員」，並持續於十多個地點收集蝴蝶數據。今年於全港12個蝴蝶熱點發現178種蝴蝶，55種屬於「罕見」及「非常罕見」。

錄得最多蝴蝶品種的沙頭角紀錄到135種蝴蝶，比18年的119種上升13.4%；大欖郊野公園發現124種蝴蝶，比18年的130種輕微下降；白沙澳與荔枝莊分別則錄得109種蝴蝶，比18年的96種有輕微上升。

單家驊展示於塘福發現的幸運轆蛺蝶。（王珮殷攝）

綠色力量高級環境事務經理單家驊指出蝴蝶屬於「指標生物」，能夠反映環境變化程度及生態價值，12個普查地點蝴蝶數量保持平穩代表個地點未收到特別破壞。而4年前首次發現的娜拉波灰蝶，是次在不同地點都有發現，顯示牠可能已經在香港建立族群。

南大嶼初步調查 發現豐富蝴蝶品種

因應政府「明日大嶼」計畫，組織今年新增塘福及水口為普查地點，進行了4次初步蝴蝶生態調查，共紀錄74種蝴蝶，其中有5種「非常罕見」，4種「罕見」及2種「未有評級」蝴蝶。當中，於塘福更發現自05年起就未有官方紀錄的幸運轆蛺蝶。

單家驊指出政府明日大嶼計畫將來連結南大嶼及人工島的發展工程將會破壞具有極高生態價值的南大嶼，違反政府「北發展 南保育」的諾言。他因此對「明日大嶼」計畫表示明確的反對。