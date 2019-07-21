【逃犯條例】醫學界選委聯署　促高永文就反對獨立調查言論致歉

前食物及衞生局局長高永文昨（20日）出席守護香港集會時發言稱，成立獨立調查委員會調查暴力衝突，會令暴力人士更放心，並威脅執法人員不敢執法。 醫學界及衞生服務界選委今日（21日）發起聯署，直斥高永文作為醫生及前問責官員，發表的言論「不負責任、歪曲事實並帶污蔑性」，強烈要求高永文立即撤回上述失實言論，並向提出成立獨立調查委員會的廣大市民致歉。 截至下午六時半，共有36位選委已參與聯署。

（聯署網站截圖）

前食衞局局長高永文在「守護香港」集會發言稱，成立獨立調查委員會之訴求是由「使用暴力手段人士提出」，又指擔心成立獨立調查委員會，會令暴力人士更放心，並威脅執法人員不敢執法。他希望社會領袖幫忙呼籲今後遊行不可再有暴力，以愛守護香港。

選委聯署聲明：倡議成立獨立調查人士來自專業界別 訴求合情合理

一群醫學界及衞生服務界選委不滿其言論，並發起聯署促高收回言論並致歉。聯署發起人稱，警方處理反對逃犯修訂條例有關的群眾運動，其手法備受質疑，濫用武力及粗暴對待市民之情況不斷發生，導致警民衝突越演越烈。

聯署人提及社會有共識要求政府成立獨立調查委員會，檢視警方處理示威策略及是否不當使用武力。倡議者來自法律界、醫學界、護理界、宗教界及教育界等多個不同專業界別，亦不乏社會領袖、學者、前公務員、退休官員、法官等，獨立調查有助不偏不倚查明真相，訴求合情合理，絕非高永文所謂「發出錯誤信息，使執法人員不敢執法」之謬論。

直斥高永文作為前官員 發表言論「不負責任、歪曲事實並帶污蔑性」

聯署人斥，高永文作為醫生及前問責官員，發表如此不負責任、歪曲事實並帶污蔑性之言論，對此感到極度憤怒。聯署人強烈要求高永文立即撤回上述失實言論，並向提出成立獨立調查委員會的廣大市民致歉。