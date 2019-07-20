【逃犯條例】盧寵茂、高永文出席建制集會：獨立調查威脅警方執法

《逃犯條例》修訂掀起爭議，更觸發多次警民衝突，建制派今日（20日）於金鐘添馬公園舉辦「守護香港」集會，前食物及衞生局局長高永文及香港大學深圳醫院院長、港大校委盧寵茂出席集會，並於台上發言。對於網上有意見提到設立獨立調查委員會調查近期暴力衝突，包括警方疑過度武力執法，高永文認為相關做法「令暴力人士更放心，威脅執法人員不敢執法」。 盧寵茂強調不可容忍暴力，他又讀出192位醫生簽署的宣言，希望700萬港人「停一停，諗一諗，冷靜睇清楚是否有做錯嘢」。

盧寵茂、高永文叫700萬香港人「停一停，諗一諗！」（羅君豪攝）

盧寵茂在現場出席集會指，截至今早有192位醫生簽署「無傷害、護香港」宣言，認為香港病了、受傷了，希望大家「停一停，諗一諗」，冷靜睇清楚有沒有做錯事。他指每一位醫生都曾宣誓，需對病患負責，不管宗教，政治等條件，即使面臨威脅，也不會與人道相違反，希望香港人以獅子山下的精神人人團結，以醫者的誓言，守護香港。

高永文則擔心，暴力會不斷升級，不論是硬暴力或軟暴力，作為醫生不想看到有人受傷。高永文又提到擔心成立獨立調查委員會，會令暴力人士更放心，並威脅執法人員不敢執法。他希望社會領袖幫忙呼籲今後遊行不可再有暴力，以愛守護香港。