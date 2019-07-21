【721遊行】示威者開傘圍封西區警署　警署三出口已全封

反修訂《逃犯條例》繼續引發另一波示威活動，民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會，隊頭在約4時20分到達終點，約7時18分，西區警署門口已拉閘，但兩個車輛出入口有少量持圓盾警員，其後有示威者圍封西區警署，並意圖阻擋西區警署另一車出入口去路。

有示威者圍封西區警署，並意圖阻擋西區警署另一車出入口去路。（陳淑霞攝）

約晚上7時14分，西區分區警署宣布報案室服務暫停；由於西區德輔道西一帶道路被嚴重阻塞，西區分區警署報案室服務暫停，直至另行通知，警方表示如有緊急事故，可致電999。

而西區警署對出的西邊街，亦以圍欄架設示威陣線，香港01記者現場目擊西區警署門口已拉閘，但兩個車輛出入口有少量持圓盾警員。有示威者打開雨傘，亦有示威者扔蛋入警署內，阻檔西區警署車出入口大閘門隙，及用鐵馬圍封，示威者之後陸續搬來鐵馬，意圖阻擋西區警署另一車出入口去路。

人稱「女長毛」的雷玉蓮亦揚言要在警署外位置守住。（陳淑霞攝）

人稱「女長毛」的雷玉蓮亦揚言要在警署外位置守住。晚上7時55分，示威者開始將西區警署用鐵馬圍封，意味警署3個出入口已被全封。有警署樓上的警察探頭張望，示威者高呼「黑警，隻揪丫」，亦有示威者在警署外牆漆上「光復香港、時代革命」字句。