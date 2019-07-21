【721遊行】衝擊中聯辦　警方「零防守」　劉兆佳：莫名其妙

民陣遊行再演變成衝擊行動，大批示威者入夜後在中聯辦外聚集，至晚上更有人向大樓門口的國徽及外牆等位置，投擲多枚懷疑黑色漆彈和雞蛋，以及噴漆塗鴉寫一辱華字句，國徽及大樓多處被污黑。 全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，多年來中聯辦外每逢出現示威者抗議行動，事前均會見到警員在場布防及戒備，但今日竟然無人駐守，他感到莫名其妙，認為難以常理作出解釋。 他又指，示威者的行為勢必令中央政府及內地同胞震怒，但有關做法已超越反修例的原意，挑戰國家權威的底線，恐怕會令支持反修例的群眾力量減弱。

晚上約7時50分，中聯辦的招牌已被示威者塗污，旁邊的牆壁被噴上辱罵字句。（李澤彤攝）

過去示威者難以近距離採取激烈行動

劉兆佳接受訪問時表示，部分示威者將行抗議動升級，衝擊中聯辦，弄污國徽、更在外牆噴上辱華字句，事態極為嚴重，但令他感到費解的，是警方事前並無在中聯辦門外派人布防。

他指出，多年來中聯辦每逢遇到示威活動時，警方都會派員在門外布防，示威者根本難以近距離示威，很多時都會被警員驅趕，絕對不會出現今日嚴重破壞的行為。

晚上約7時10分，天色開始入夜，中聯辦外已聚集大批市民。（歐嘉樂攝）

反修例或出現轉勢

劉兆佳表示，今次示威者所為是直接衝擊國家權威及侮辱中央和特區政府，相信中央必定會要求特區政府嚴厲執法，務求把違法者繩之於法，但同時港人必定會憂慮中央會採取強硬措施回應，有關憂慮難免會使到市民對反修例行動支持打折扣，因會質疑這些行動已屬挑戰中央，超越反修例立場：「不排除反修例會出現轉勢。」

他特別指出，國家主席習近平早前已明確劃出了不允許觸碰的的三條底線，包括不允許危害國家主權安全、不允許挑戰中央權力和香港特區基本法權威；以及不允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動，今次衝擊中聯辦及弄污國徽，可幸採取激進暴力行為的示威者其實不太多，估計中央政府不會急於推出強硬措施，而這些衝擊者所為肯定是有備而來，絕非一時衝動的行徑。