【721遊行】新華社發表時評：不能容忍示威者衝擊中聯辦

民間人權陣線（民陣）昨日（21日）再在港島發起遊行，要求政府成立獨立調查委員會。部分遊行人士經過原定遊行灣仔終點後，一直向中聯辦方向走，並向中聯辦門口的中國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。港府在晚上發聲明譴責事件，指他們的行為公然挑戰國家主權，特區政府會嚴肅處理並依法追究。 新華社其後以「民族感情不容傷害 中央權威不容挑戰」為題發表時評，表示不能容忍中聯辦被衝擊，指性質嚴重、影響惡劣，呼籲港府依法懲處涉事人士。

以下為新華社的時評全文：

21日晚間，香港部分激進示威者衝擊中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，並污損國徽，噴塗侮辱國家、民族的字句。中聯辦是中央政府派駐香港的機構，國徽是憲法規定的國家象徵和標誌。激進示威者的行徑是對中央權威的公然挑戰，性質嚴重、影響惡劣，絕對不能容忍，必須予以強烈譴責，對犯罪分子依法予以懲治。

中聯辦嚴格按照憲法、基本法和中央授權在港履行職責，不容挑戰。在這個夜晚，一些不敢公開面目的激進示威者公然圍堵、衝擊中聯辦大樓，破壞設施。這是對「一國兩制」底線的嚴重挑戰，是對中央權威的嚴重挑戰。更令人髮指的是，這些激進示威者居然向懸挂在中聯辦大樓外的國徽投擲黑色油漆彈。國徽同國旗、國歌一樣，是憲法所規定的國家象徵和標誌。維護國徽的尊嚴，就是維護國家、民族和全體國人的尊嚴。對國徽的公然污損，是對國家尊嚴和民族感情的踐踏。當看到威嚴的中華人民共和國國徽被黑色油漆所污損時，令人感到無法抑制的痛心和憤怒。這些不法行徑，是包括香港市民在內的全體中國人民都不可容忍的。

香港一些激進分子連日來的行為，已經完全超出了和平示威的範疇。他們衝擊立法會並大肆破壞、包圍警察總部，毆打殘害警員，甚至非法儲存危險物品和大量攻擊性武器。如今已發展到衝擊中央駐港機構，對國徽進行公然污損。不斷升級的暴力衝擊、挑釁行為，完全暴露了這些暴徒及其背後勢力癱瘓特區政府，破壞「一國兩制」，爭奪特區管治權，以香港亂局牽制中國發展大局的圖謀。

中央政府多次重申，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力的行為，都是絕不能允許的。這些激進分子的行為與圖謀，同樣也損害了香港社會的根本利益，守護香港、關心香港未來的人們絕不會認同。20日，廣大香港市民冒雨參加「守護香港」集會，表達支持警方依法維護社會秩序和守護家園的信心與決心。

「利莫大於治，害莫大於亂。」我們堅決支持香港特區政府和警方採取一切必要措施，維護香港法治、懲治犯罪分子。我們呼籲香港社會全體市民認清極少數激進分子的暴力危害和本質，堅決維護「一國兩制」，維護法治。