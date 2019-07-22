【元朗黑夜】泛民區議員擬到元朗警署抗議：無部署不可思議

元朗周日晚上（21日）發生疑由黑社會發動的襲擊巿民事件。民主黨元朗區議員黃偉賢表示，在約凌晨1時，衝鋒車終於抵場之際，在元朗西鐵站一帶的白衫人已陸續散去，但有數名白衫人挑釁及恐嚇他及另一位議員杜嘉倫，他即時向警車內警員求助，但警員未有一句回應便開車走。在元朗紮根多年的黃偉賢表示，當晚是最不可思議及不能接受的一晚，包括警方昨日已收到有關情報卻依然無部署；元朗泛民派議員今日（22日）中午會到元朗警署抗議。

黃偉賢說：「（元朗）3個小時無警察，香港有3萬名警察，就算中環有五千個，仲有二萬五千個，有乜可能畀黑社會入港鐵月台打人？」

黃偉賢稱，凌晨約1時與杜嘉倫步行至元朗站，當時白衫組織者已陸續散去，分別步行或駕車返入英龍圍、南邊村及往橫州離去，他估計是村的鄉黑。期間衝鋒隊已到場，黃偉賢指，曾在現場要求警方回應為何支援姍姍來遲，惟反被用盾牌推上行人路。同時數名白衫人明目張膽恐嚇要打他們，並舉手機影相要「點相」，二人隨即向衝鋒車的警員表明身份及要求保護，「佢搖低個窗聽我講完之後，搖返起個窗就開車走人，一句回應都無。」最後由警員拉走白衫人。

大批白衣人於元朗南邊圍村聚集，並不斷叫囂及擲物，與防暴警察對峙。（香港01記者攝）

黃偉賢：事發前一日有向警方通知情報

黃偉賢表示，其後到元朗警署要求見指揮官，等候了45分鐘，惟由一名時沙轉告所有高層正忙於開會。黃偉賢指出，雖然元朗警署以人手不足為由未即時派員，但他指出周六（20日）已有不少居民包括他，均收到有關打人通知，他當日有就事件與警方聯絡要求關注，惟事發晚上警方未有及時行動，質疑為何無及早部署。

他謂，由事發的晚上7時已有白衫人在雞地聚集拿棍等，附近Yoho居民感恐慌有報警，但不得要領於是向區議員求助，至真是動手施暴仍未見警方派員到場；他用「不可思議」、「不能接受」形容事發晚上的「無皇管」狀態。他不滿地說：「好似管理治安權畀咗黑社會，我哋郁啲就非法集結，佢哋（白衫人）幾百人，市民經過就個個驚到震。」

黃偉賢指不會接受警方人手不足的理由，「（元朗）3個小時無警察，香港有3萬名警察，就算中環有五千個，仲有二萬五千個，有乜可能畀黑社會入港鐵月台打人？」他強調，早上會向元朗區議會主席要求就事件召開緊急會議；元朗泛民派議員今日（22日）中午會到元朗警署抗議。