【元朗黑夜】林卓廷：距首度聯警個半小時未見警蹤　質疑警方失職

周日（21日）晚上元朗西鐵站爆發白衣人無差別襲擊市民事件，市民遭毆打逾半小時，趕至現場的立法會議員林卓廷亦遭多人在列車內圍毆，造成嘴角受傷需縫針及兩手被棍毆傷，事後趕往屯門醫院求診。林卓廷強烈譴責白衣人毆打年青人及無辜市民的暴行，在首度與警方聯絡至事發個多小時，警方未見蹤影，他表示極度憤怒，質疑警方嚴重失職，任由黑社會摧毀香港社會秩序、法治及文明精神。民主黨認為警方要為事件負最大責任，將研究刑事追究的可能性。

林卓廷表示，強烈譴責有關的白衣懷疑黑社會份子，在元朗圍毆年青人及無辜市民，他們非常野蠻及暴力行為完全違反香港文明底線，在今日遊行後一直留意港島情況，同時得悉元朗有一群黑社會集結，所以今晚多次與民主黨區議員聯絡，了解最新狀況及警方情況。當見到第一段年青人在元朗遭白衣黑社會份子圍毆片段時，已即時致電元朗警民關係一位負責人，要求他立即在元朗及朗屏站派足夠的警力打擊黑社會的嚴重違法行為，亦表示會前往元朗保護年青人及市民，希望藉此加快警方行動。

當林卓廷搭乘西鐵元朗站時，便獲通知有人遭白衣人打傷，他抵達大堂時看到一位女士疑遭人以木棍扑穿頭部，滿地鮮血，站內聚集上百人，他即時呼籲大家不要離開西鐵站，留在原位保護自己，他們一直希望警方盡快到現場。

惟不久後白衣人衝至大堂包圍出口，手持木棍、長棒等攻擊武器，林卓廷呼籲白衣人離開，指警方正趕往現場，但他們以水樽等擲向群眾，當黑衣市民走近閘機便遭他們用棍圍毆，有一般途經市民亦遭毆打。雙方僵持10多分鐘後，白衣人突然衝入站內襲擊市民，「見人就打」，林卓廷與市民一同逃上至月台，白衣人追打群眾，市民進入列車，但列車未有開出，白衣人多次出入列車用武器毆打示威者等，造成市民多人受傷，不少市民受驚哭泣。

林指，即使市民無任何攻擊動作，仍被毆打。白衣人其後發現林卓廷在場，數名白衣人集中毆打他，在車廂內左右夾擊。直至列車開出，市民被毆打逾半小時。林多次被棍打中頭頂，嘴角被插傷需縫針，右手抵擋攻擊多次中棍，傷勢較重無力，在大堂時亦兩次遭水樽擊中腹部及腳。林指多位市民傷勢比他更嚴重，有倒地市民持續被圍毆，屬致命攻擊，對白衣人的行為必須追究到底。

林指出，由他首度與警方聯絡要求跟進有關黑社會問題，至市民多次受襲逾個多小時，其間未見警方到場，對警方完全無派人嘗試控制局面，表示極度憤怒，強烈質疑警方現時蓄意不履行其職責，保護一般市民，香港現時讓黑社會橫行，讓他們持械毆打市民，目無皇法，而且他們無戴口罩，樣貌清晰可辨認，表現肆無忌憚。林其後得悉有市民在西鐵站躲避，白衣人再次衝入閘打人，令林感到警方任由黑社會摧毀香港社會秩序、法治及文明精神。警方長時間任由暴徒毆打年青人及市民，警方有非常嚴重失職，甚至蓄意不履行其法定職務，可能已違反公職人員行為失當罪。

林稱，由於白衣人有組織、持械攻擊市民，並且無所顧忌，他早有消息有一批屯門黑社會份子聚集元朗，亦有元朗黑社會份子參與，他已在Facebook發布消息，事件及白衣人身份仍需待警方深入調查。他指，白衣人有本地人及南亞裔，年齡由二十多至六十歲不等，大部分三、四十歲。他擔心同類事件再發生，他早前亦曾在金鐘遇襲，是次暴行遠超過往，並使用木棍等，打中頭部足以致命，他強烈譴責有關暴行。

林稱不會因事任卻步，作為公職人員有責任保護市民，「邊度有需要，我哋就要企係最前線。」

民主黨強烈譴責元朗發生的暴力、「見人就打」事件，有消息有理由相信他們是有組織的黑社會份子，報警最少1.5小時，竟然沒有警察到場處理，警方處理手法失職失敗，令市民產生警方放軟手腳、雙重標準的處理手法。林卓廷早前被撐警人士襲擊「有相有片」，但至今無人被捕，與警方拘捕示威者速度有天淵之別，由令感到警方對親建制力量或黑社會辦法，有另一把法律的尺，警方明顯有「鬆章」嫌疑。警方未有到場保護市民，需要為事件負上最大責任，多人受傷除了白衣人，警務處處長、元朗分區指揮官均要負責，民主黨會研究刑事追究的可能性。

此外，網上流傳片段立法會議員何君堯與白衣人士握手道謝，有理由懷疑有人在背後策動襲擊事件，有組織、有預謀地襲擊公職人員及市民，事態已到嚴峻地步，政府不應再「龜縮」，警方不應再縱容黑勢力、惡勢力施襲。事件是整個香港法治制度、執法程序及安全問題，再持續惡化，相信香港已非安全城市。